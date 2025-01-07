Можлива аварія на ГЕС у Придністров'ї — які ризики для Одещини

У ПМР лякають аварією на Дубоссарській ГЕС. Фото: hamal.md

У невизнаному Придністров'ї заявляють, що через перевантаження можуть статися аварії, зокрема, пожежі на Дубоссарській гідроелектростанції. Українські спеціалісти називають такі заяви "екологічним шантажем".

Про це повідомляє видання point.md.

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Про можливе виведення з ладу Дубоссарської ГЕС заявив так званий президент невизнаної "республіки" Вадим Красносельський. За його словами, електростанція може виробляти 150 МВт, але споживання у регіоні на третину перевищує ці потужності.

"Якщо ситуація збережеться, станція може перейти в аварійний режим, що може призвести до серйозних технологічних збоїв, зокрема, до пожеж", — заявили у так званому керівництві "республіки".

Наскільки це небезпечно

Як пояснив у коментарі Новини.LIVE еколог Владислав Балінський, такі заяви — це класичний приклад екологічного шантажа з боку проросійського керівництва невизнаного Придністров'я. За його словами, гідроелектростанції виконують буферну функцію для згладжування піків споживання електроенергії.

"Електроніка на ГЕС так розрахована, що загальні перевантаження не можуть перевищувати допустимих норм", — говорить Владислав Балінський.

Еколог нагадав, що руйнівні наслідки катастрофи на Каховській ГЕС — це результат цілеспрямованої російської диверсії, а не збою у роботі самої гідроелектростанції.

Нагадаємо, в Придністров'ї після зупинки транзиту російського газу через Україну перестали працювати промислові підприємства. Влада оголосила надзвичайний стан і ввела віялові відключення світла. Мешканцям планують відключити воду й радять грітися дровами.