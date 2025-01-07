Возможная авария на ГЭС в Приднестровье - какие риски для Одесской области

В ПМР пугают аварией на Дубоссарской ГЭС. Фото: hamal.md

В непризнанном Приднестровье заявляют, что из-за перегрузки могут произойти аварии, в частности, пожары на Дубоссарской гидроэлектростанции. Украинские специалисты называют такие заявления "экологическим шантажом".

Об этом сообщает издание point.md.

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О возможном выводе из строя Дубоссарской ГЭС заявил так называемый президент непризнанной "республики" Вадим Красносельский. По его словам, электростанция может вырабатывать 150 МВт, но потребление в регионе на треть превышает эти мощности.

"Если ситуация сохранится, станция может перейти в аварийный режим, что может привести к серьезным технологическим сбоям, в частности, к пожарам", — заявили в так называемом руководстве "республики".

Насколько это опасно

Как пояснил в комментарии Новости.LIVE эколог Владислав Балинский, такие заявления — это классический пример экологического шантажа со стороны пророссийского руководства непризнанного Приднестровья. По его словам, гидроэлектростанции выполняют буферную функцию для сглаживания пиков потребления электроэнергии.

"Электроника на ГЭС так рассчитана, что общие перегрузки не могут превышать допустимых норм", — говорит Владислав Балинский.

Эколог напомнил, что разрушительные последствия катастрофы на Каховской ГЭС — это результат целенаправленной российской диверсии, а не сбоя в работе самой гидроэлектростанции.

Напомним, в Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину перестали работать промышленные предприятия. Власти объявили чрезвычайное положение и ввели веерные отключения света. Жителям планируют отключить воду и советуют греться дровами.