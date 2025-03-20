Скільки коштує поїздка в Одесу для туриста

Вулиця Дерибасівська. Фото ілюстративне. Новини. LIVE

Цього року березень місяць видався відносно теплим, тож саме час їхати до Одеси на вихідні. Багато хто так і робить, тим більше, що ціни поки що відносно прийнятні — лише 4500 тисяч гривень за два дні з готелем біля моря.

У соціальних мережах з'явилося відео дівчини з Києва, яка підрахувала скільки їй коштував відпочинок в Одесі.

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Більшість із витраченого бюджету пішло на номер у готелі, що розташований біля самого моря — 1500 гривень із загальної суми в 4500. За квитки на проїзд до Одеси та у зворотньому напрямку мандрівниця віддала 1065 гривень. Послуги міських таксистів обійшлися їй у 718 грн., у той час як в Києві вона витрачала таку суму лише на 2 поїздки, запевняє дівчина.

"Проживання в такому чудовому готелі з видом на море. Тут до моря всього пару кроків, коштувало мені 1500 гривень. Як на мене, ціна просто супер, враховуючи її локацію", — каже дівчина на відео в соцмережі.

На їжу у мандрівниці уйшло 1214 гривень. При цьому, блогерша запевняє, що ні в чому собі не відмовляла під час поїздки. Такі ціни протримаються в Одесі приблизно до травня, а там уже починається курортний сезон і яким він поки сказати важко.

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