Сколько стоит поездка в Одессу для туриста

Улица Дерибасовская. Фото иллюстративное. Новини.LIVE

В этом году март выдался относительно теплым, поэтому самое время ехать в Одессу на выходные. Многие так и делают, тем более что цены пока относительно приемлемые — всего 4 500 гривен за два дня с отелем у моря.

В социальных сетях появилось видео девушки из Киева, которая подсчитала, сколько ей стоил отдых в Одессе.

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В Одессу за 4 500

Большинство из потраченного бюджета ушло на номер в отеле, который расположен у самого моря — 1 500 гривен из общей суммы в 4 500. За билеты на проезд до Одессы и в обратном направлении путешественница отдала 1 065 гривен. Услуги городских таксистов обошлись ей в 718 гривен, в то время как в Киеве она тратила такую сумму только на две поездки, уверяет девушка.

"Проживание в таком замечательном отеле с видом на море — здесь до моря всего пару шагов, стоило мне 1 500 гривен. Как по мне, цена просто супер, учитывая ее локацию", — говорит девушка на видео в соцсети.

На еду у путешественницы ушло 1 214 гривен. При этом блогерша уверяет, что ни в чем себе не отказывала во время поездки. Такие цены продержатся в Одессе примерно до мая, а там уже начинается курортный сезон, и какой он будет, пока сказать сложно.

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