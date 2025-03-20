Хто в Одесі залишився без опалення

Батарея опалення. Фото ілюстративне: freepik

У звʼязку з проведенням ремонтних робіт сьогодні, 20 березня, чимало одеситів залишилися без опалення. Теплопостачання містянам обіцяють повернути до 20.00.

Про це повідомляють у ЖКС Одеси.

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Через проведення ремонтних робіт опалення сьогодні не буде за наступними адресами:

вул. 28 бригади, 2, 12, 12б, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 17, 21, 23, 25, 27/1, 27.

просп. Князя Володимира Великого,131, 135, 137, 139, 147, 147/2,149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 145,143,139а, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 153, 155, 157, 159, 112, 114, 114а, 116, 122, 122/1, 126, 126/1, 128, 128а, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 132, 134, 136, 138.

вул. Віталія Блажка,6,10, 17, 18.

Бувалкіна Владислава,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 22а, 24/26, 28, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 19а, 49а.

вул. Жоліо-Кюрі,26, 32, 34, 36.

вул. Шкільна, 43.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", — додають у повідомленні ЖКС.

Повідомлення від ЖКС. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі. А також про тарифи в нашому місті у березні