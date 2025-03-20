Кто в Одессе остался без отопления

Батарея отопления. Фото иллюстративное: freepik

В связи с проведением ремонтных работ сегодня, 20 марта, многие одесситы остались без отопления. Теплоснабжение горожанам обещают вернуть до 20.00.

Об этом сообщают в ЖКС Одессы.

Читайте также:

У кого не будет отопления

Из-за проведения ремонтных работ отопления сегодня не будет по следующим адресам:

ул. 28 бригады, 2, 12, 12б, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 17, 21, 23, 25, 27/1, 27.

просп. Князя Владимира Великого,131, 135, 137, 139, 147, 147/2,149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 145,143,139а, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 153, 155, 157, 159, 112, 114, 114а, 116, 122, 122/1, 126, 126/1, 128, 128а, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 132, 134, 136, 138.

ул. Виталия Блажко,6,10, 17, 18.

Бувалкина Владислава,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 22а, 24/26, 28, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 19а, 49а.

ул. Жолио-Кюри, 26, 32, 34, 36.

ул. Школьная, 43.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание",— добавляют в сообщении ЖКС.

Сообщение от ЖКС. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе. А также о тарифах в нашем городе в марте