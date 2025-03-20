Одесити залишилися без світла — адреси відключень

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 20 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через ремонтні роботи світла наразі немає за наступними адресами:

Південний РЕМ:

Сімʼї Глодан, 10-14,

пр. Князя Я.Мудрого, 28-30.

Роботи до 17.00

Героїв Крут, 33, 33а, 45а,

І. та Ю. Лип, 22, 26.

Роботи обіцяють закінчити до 19.00

Китобійна, 18-92,

Шелухина, 1-33,

Планетна, 38а,б,

Чернігівська, 3-6,

пров. Климовича, 2 – 8,

пров. Чехівського,1-8,

пров. Василя Кричевського, 2-8,

пров. Павла Чубинського, 3-7,

пров. Слави, 4-10,

пров. Чернігівський, 2-8.

Роботи завершать до 20.00.

Північний РЕМ:

Отамана Головатого, 102,

Чорноморського Козацтва, 88-100.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

Дністровська, 1-19,

Сегедська, 1-3,

пров. Місячний, 2,

Овідіопольська дор., 3, 9, 9а,

Лугова, 42-73,

Кустанайська, 2-28,

Овідіопольська, 1-26,

Прирейкова, 21-50,

Олеші, 10,11,13,

пров. 1-2й Кустанайський, 1-4,

пров. Азовський, 1-16,

Сінна, 1-15,

узвіз Деволанівський, 1,12,

узвіз Польський, 1-9,

Польська,

узвіз Карантинний, 1,

Літакова, 22,

Кандинського, 1-36,

Задніпровського, 3-32,

пр. Шевченка, 8-9,

Ланжеронівська, 2,

узвіз Ланжеронівський, 2,

Строкатої, 5-8,

Берестейська, 17-53,

Вишні, 3-44, Стовпова, 17,

Танкістів, 56-62.

Роботи до 19.00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи в Одесі у березні. А також про дрони, що летіли по енергетиці України.