Одесситы остались без света — адреса отключений

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 20 марта, тысячи одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за плановых ремонтных работ света сейчас нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Семьи Глодан, 10-14,

пр. Князя Я.Мудрого, 28-30.

Работы до 17.00

Героев Крут, 33, 33а, 45а,

И. и Ю. Лип, 22, 26.

Работы обещают закончить до 19.00

Китобойная, 18-92,

Шелухина, 1-33,

Планетная, 38а, б,

Черниговская, 3-6,

переулок Климовича, 2-8,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок Василия Кричевского, 2-8,

переулок Павла Чубинского, 3-7,

переулок Славы, 4-10,

переулок Черниговский, 2-8.

Работы завершат до 20.00.

Северный РЭС:

Атамана Головатого, 102,

Черноморского Казачества, 88-100.

Работы до 17.00.

Центральный РЭС:

Днестровская, 1-19,

Сегедская, 1-3,

переулок Лунный, 2,

Овидиопольская дор., 3, 9, 9а,

Луговая, 42-73,

Кустанайская, 2-28,

Овидиопольская, 1-26,

Прирейковая, 21-50,

Олеши, 10,11,13,

переулок 1-2й Кустанайский, 1-4,

переулок Азовский, 1-16,

Сенная, 1-15,

спуск Деволановский, 1,12,

спуск Польский, 1-9,

Польский,

спуск Карантинный, 1,

Литакова, 22,

Кандинского, 1-36,

Заднепровского, 3-32,

пр. Шевченко, 8-9,

Ланжероновская, 2,

спуск Ланжероновский, 2,

Строкатой, 5-8,

Берестейская, 17-53,

Вишни, 3-44, Столбовая, 17,

Танкистов, 56-62.

Работы будут проводиться до 19.00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в Одессе в марте. А также о дронах, которые летели по энергетике Украины.