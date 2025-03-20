Одесситы остались без света — адреса отключений

Отключения света в Одессе — где и когда
Сегодня, 20 марта, тысячи одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за плановых ремонтных работ света сейчас нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Семьи Глодан, 10-14,
- пр. Князя Я.Мудрого, 28-30.
Работы до 17.00
- Героев Крут, 33, 33а, 45а,
- И. и Ю. Лип, 22, 26.
Работы обещают закончить до 19.00
- Китобойная, 18-92,
- Шелухина, 1-33,
- Планетная, 38а, б,
- Черниговская, 3-6,
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок Василия Кричевского, 2-8,
- переулок Павла Чубинского, 3-7,
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский, 2-8.
Работы завершат до 20.00.
Северный РЭС:
- Атамана Головатого, 102,
- Черноморского Казачества, 88-100.
Работы до 17.00.
Центральный РЭС:
- Днестровская, 1-19,
- Сегедская, 1-3,
- переулок Лунный, 2,
- Овидиопольская дор., 3, 9, 9а,
- Луговая, 42-73,
- Кустанайская, 2-28,
- Овидиопольская, 1-26,
- Прирейковая, 21-50,
- Олеши, 10,11,13,
- переулок 1-2й Кустанайский, 1-4,
- переулок Азовский, 1-16,
- Сенная, 1-15,
- спуск Деволановский, 1,12,
- спуск Польский, 1-9,
- Польский,
- спуск Карантинный, 1,
- Литакова, 22,
- Кандинского, 1-36,
- Заднепровского, 3-32,
- пр. Шевченко, 8-9,
- Ланжероновская, 2,
- спуск Ланжероновский, 2,
- Строкатой, 5-8,
- Берестейская, 17-53,
- Вишни, 3-44, Столбовая, 17,
- Танкистов, 56-62.
Работы будут проводиться до 19.00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах в Одессе в марте. А также о дронах, которые летели по энергетике Украины.
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