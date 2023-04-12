Кілька десятків вулиць в Одесі залишились без води: коли відновлять подачу
Сьогодні 16 вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними адресами:
- Паустовського вул. усі дома
- Махачкалинська вул., №6. усі дома
- Добровольського просп., 126,128,128а,138а, 130/1./2./3./4/.5. , 132.134.136.138.154а.
- Радісна вул., 1-15. усі дома
- Прохорівська вул., усі дома
- Запорізька вул., усі дома
- Богдана Хмельницького вул., усі дома
- Академіка Глушка просп., усі дома
- Академіка Вільямса вул., усі дома
- Академіка Корольова вул., усі дома
- Ільфа і Петрова вул., усі дома
- Торгова вул., усі дома
- Єлизаветівська вул., усі дома
- Пастера вул., усі дома
- Князівська вул., усі дома
- Князівський пров., усі дома
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 21:30.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, від сьогодні, 12 квітня, компанія "Інфоксводоканал" почала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.