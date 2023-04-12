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Кілька десятків вулиць в Одесі залишились без води: коли відновлять подачу

12 квітня 2023 12:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кілька десятків вулиць в Одесі залишились без води: коли відновлять подачу
Відсутність водопостачання в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні 16 вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними  адресами:

  1. Паустовського вул. усі дома
  2. Махачкалинська вул., №6. усі дома
  3. Добровольського просп., 126,128,128а,138а, 130/1./2./3./4/.5. , 132.134.136.138.154а.
  4. Радісна вул., 1-15. усі дома
  5. Прохорівська вул., усі дома
  6. Запорізька вул., усі дома
  7. Богдана Хмельницького вул., усі дома
  8. Академіка Глушка просп., усі дома
  9. Академіка Вільямса вул., усі дома
  10. Академіка Корольова вул., усі дома
  11. Ільфа і Петрова вул., усі дома
  12. Торгова вул., усі дома
  13. Єлизаветівська вул., усі дома
  14. Пастера вул., усі дома
  15. Князівська вул., усі дома
  16. Князівський пров., усі дома

Працівники Інфоксводоканалу  вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 21:30.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, від сьогодні, 12 квітня, компанія "Інфоксводоканал" почала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.

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