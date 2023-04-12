Несколько десятков улиц в Одессе остались без воды: когда возобновят подачу

Отсутствие водоснабжения в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня 16 улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:

Паустовского ул. все дома Махачкалинская ул., №6. все дома Добровольского просп., 126,128,128а,138а, 130/1./2./3./4/.5. , 132.134.136.138.154а. Радостная ул., 1-15. все дома Прохоровская ул., все дома Запорожская ул., все дома Богдана Хмельницкого ул., все дома Академика Глушко просп., все дома Академика Вильямса ул., все дома Академика Королева ул., все дома Ильфа и Петрова ул., все дома Торговая ул., все дома Елизаветовская ул., все дома Пастера ул., все дома Княжеская ул., все дома Княжеский пер., все дома

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 21:30.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, с сегодняшнего дня, 12 апреля, компания "Инфоксводоканал" начала работы по обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.