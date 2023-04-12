Несколько десятков улиц в Одессе остались без воды: когда возобновят подачу
Сегодня 16 улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:
- Паустовского ул. все дома
- Махачкалинская ул., №6. все дома
- Добровольского просп., 126,128,128а,138а, 130/1./2./3./4/.5. , 132.134.136.138.154а.
- Радостная ул., 1-15. все дома
- Прохоровская ул., все дома
- Запорожская ул., все дома
- Богдана Хмельницкого ул., все дома
- Академика Глушко просп., все дома
- Академика Вильямса ул., все дома
- Академика Королева ул., все дома
- Ильфа и Петрова ул., все дома
- Торговая ул., все дома
- Елизаветовская ул., все дома
- Пастера ул., все дома
- Княжеская ул., все дома
- Княжеский пер., все дома
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 21:30.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, с сегодняшнего дня, 12 апреля, компания "Инфоксводоканал" начала работы по обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.