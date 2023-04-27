Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася

Кораблі у бойовій готовності. Фото: УНІАН

Попри шторм у морі, росіяни продовжують чинити тиск на населення, тримаючи бойові кораблі на чергуванні. На рейді залишаються ракетоносії.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України.

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Наразі в акваторії Чорного моря знаходиться сім великих кораблів РФ, з яких три — ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" може складати 24 ракети.

Ситуація в інших морях

У Середземному морі перебувають чотири кораблі РФ, з яких один ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" складає до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один великий десантний корабель.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, попри те, що росіяни у Чорному морі відчувають певний "ракетний голод" та намагаються тримати кораблі ближче до Новоросійська, загроза обстрілів "Калібрами" залишається високою. Атака може відбутися будь-якої миті. Військові вважають, що удар по Одесі може бути помстою за атаку на тимчасово окупований Севастополь.

Нагадаємо, росіяни убили щонайменше одну людину і поранили понад 20 мешканців Миколаєва, ударивши по місту ракетами "Калібр". Це очевидний факт терору проти мирного населення України.