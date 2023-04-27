Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася: у чому причина arrow

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася: у чому причина

27 квітня 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася
Кораблі у бойовій готовності. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри шторм у морі, росіяни продовжують чинити тиск на населення, тримаючи бойові кораблі на чергуванні. На рейді залишаються ракетоносії. 

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України. 

Читайте також:

Наразі в акваторії Чорного моря знаходиться сім великих кораблів РФ, з яких три — ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" може складати 24 ракети.

Ситуація в інших морях

У Середземному морі перебувають чотири кораблі РФ, з яких один ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" складає до 16 ракет. 

В Азовському морі перебуває один великий десантний корабель. 

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, попри те, що росіяни у Чорному морі відчувають певний "ракетний голод" та намагаються тримати кораблі ближче до Новоросійська, загроза обстрілів "Калібрами" залишається високою. Атака може відбутися будь-якої миті. Військові вважають, що удар по Одесі може бути помстою за атаку на тимчасово окупований Севастополь.  

Нагадаємо, росіяни убили щонайменше одну людину і поранили понад 20 мешканців Миколаєва, ударивши по місту ракетами "Калібр". Це очевидний факт терору проти мирного населення України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB