Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Число российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось: в чем причина arrow

Число российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось: в чем причина

27 апреля 2023 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Число российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось
Корабли в боевой готовности. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на шторм в море, россияне продолжают оказывать давление на население, держа боевые корабли на дежурстве. На рейде остаются ракетоносители.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Читайте также:

В настоящее время в акватории Черного моря находится семь крупных кораблей РФ, из которых три — ракетоносители. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты.

Ситуация в других морях

В Средиземном море находятся четыре корабля РФ, из которых один ракетоноситель. Общий залп "Калибров" составляет до 16 ракет.

В Азовском море находится один большой десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, что несмотря на то, что россияне в Черном море испытывают определенный "ракетный голод" и пытаются держать корабли ближе к Новороссийску, угроза обстрелов "Калибрамы" остается высокой. Атака может произойти в любой момент. Военные считают, что удар по Одессе может быть местью за атаку на временно оккупированный Севастополь.

Напомним, россияне убили по меньшей мере одного человека и ранили более 20 жителей Николаева, ударив по городу ракетами "Калибр". Это очевидный факт террора против мирного населения Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас