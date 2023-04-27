Число российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось

Корабли в боевой готовности. Фото: УНИАН

Несмотря на шторм в море, россияне продолжают оказывать давление на население, держа боевые корабли на дежурстве. На рейде остаются ракетоносители.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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В настоящее время в акватории Черного моря находится семь крупных кораблей РФ, из которых три — ракетоносители. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты.

Ситуация в других морях

В Средиземном море находятся четыре корабля РФ, из которых один ракетоноситель. Общий залп "Калибров" составляет до 16 ракет.

В Азовском море находится один большой десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, что несмотря на то, что россияне в Черном море испытывают определенный "ракетный голод" и пытаются держать корабли ближе к Новороссийску, угроза обстрелов "Калибрамы" остается высокой. Атака может произойти в любой момент. Военные считают, что удар по Одессе может быть местью за атаку на временно оккупированный Севастополь.

Напомним, россияне убили по меньшей мере одного человека и ранили более 20 жителей Николаева, ударив по городу ракетами "Калибр". Это очевидный факт террора против мирного населения Украины.