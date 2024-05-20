Кількість ухилянтів невідома — Одеська поліція відмовилась озвучувати дані

Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП

Військові комісаріати передали до Національної поліції інформацію про 94,5 тисячі осіб, які ухиляються від явки до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проте поліція Одеської області таку інформацію у відомство не надала.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA.

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Регіони, які відмовилися надати інформацію

Поліція Донецької, Херсонської, Тернопільської, Черкаської та Одеської областей відмовилася надати дані про ухилянтів. Також не було отримано відповідей на запити із Сумської, Київської, Закарпатської та Львівської областей.

Де найбільше ухилянтів

Згідно з даними, найбільша кількість ухилянтів на Дніпропетровщині — за чотири місяці 2024 року поліція склала 38 282 протоколи. З усіх призовників, які хотіли уникнути служби, було знайдено 5 511 осіб.

Чернігівщина: 9 115 протоколів, знайдено 1 429 осіб;

Харківщина: 4 664 протоколів, знайдено 1 954 осіб;

Івано-Франківщина: 2328 протоколів, знайдено 1814 осіб;

Житомирщина: 8 289 протоколів, знайдено 2 452 осіб;

Полтавщина: 7 433 протоколів, знайдено 2 591 осіб;

Рівненщина: 9 832 протоколів, знайдено 1 828 осіб;

Вінниччина: 7 288 протоколів, знайдено 2 325 осіб;

Кіровоградщина: 5 955 протоколів, інформація про знайдених осіб відсутня;

Хмельниччина: 1 085 протоколів, інформація про знайдених осіб відсутня.

Детальніше про штрафи за ухилення від призову

Ми писали раніше, що закон про посилення штрафів за ухилення від мобілізації набув чинності, й зараз багато обговорень щодо можливої кримінальної відповідальності за відмову від призову. Та наразі така норма в законі не прописана. Яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації, журналістам Новини.LIVE розказав одеський адвокат Олексій Шалару.

Також ми повідомляли, що в оновленому законі немає конкретних планів щодо конфіскації майна. Однак, якщо застосовано адміністративний штраф, ці дані можуть бути передані службам, які мають право накласти арешт на майно винних осіб.