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Количество уклонистов неизвестно — Одесская полиция отказалась озвучивать данные

20 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Количество уклонистов неизвестно — Одесская полиция отказалась озвучивать данные
Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Военные комиссариаты передали в Национальную полицию информацию о 94,5 тысячах человек, уклоняющихся от явки в территориальные центры комплектования (ТЦК). Однако полиция Одесской области такой информации в ведомство не предоставила.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA.

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Регионы, отказавшиеся предоставить информацию

Полиция Донецкой, Херсонской, Тернопольской, Черкасской и Одесской областей отказалась предоставить данные об уклонистах. Также не были получены ответы на запросы из Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областей.

Где больше всего уклонистов

Согласно данным, наибольшее количество уклонистов на Днепропетровщине — за четыре месяца 2024 года полиция составила 38 282 протокола. Из всех призывников, желающих избежать службы, было найдено 5 511 человек.

  • Черниговщина: 9 115 протоколов, найдено 1 429 человек;
  • Харьковщина: 4 664 протокола, найдено 1 954 человек;
  • Ивано-Франковская область: 2 328 протоколов, найдено 1 814 человек;
  • Житомирщина: 8 289 протоколов, найдено 2 452 человек;
  • Полтавщина: 7 433 протоколов, найдено 2 591 человек;
  • Ровенщина: 9 832 протоколов, найдено 1 828 человек;
  • Винницкая область: 7 288 протоколов, найдено 2 325 человек;
  • Кировоградщина: 5 955 протоколов, информация о найденных лицах отсутствует;
  • Хмельницкая область: 1 085 протоколов, информация о найденных лицах отсутствует.

Детальнее о штрафах за уклонение от призыва

Мы писали ранее, что закон об усилении штрафов за уклонение от мобилизации вступил в силу, и сейчас много обсуждений возможной уголовной ответственности за отказ от призыва. Но пока такая норма в законе не прописана. Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации, журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

Также мы сообщали, что в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, имеющим право наложить арест на имущество виновных лиц.

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военнообязанные
уклонисты

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