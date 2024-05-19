Кримінальна відповідальність за відмову від мобілізації — коментар одеського адвоката
Закон про посилення штрафів за ухилення від мобілізації набув чинності, й зараз багато обговорень щодо можливої кримінальної відповідальності за відмову від призову. Та наразі така норма в законі не прописана.
Яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації, журналістам Новини.LIVE розказав одеський адвокат Олексій Шалару.
Кримінальної відповідальності поки не буде
"Якщо ви не пройшли ВЛК, ніякої кримінальної відповідальності, застосованої до військовозобовʼязаного, бути не може", — сказав правознавець.
За словами Шалару, є можливість притягнення до відповідальності після проходження ВЛК. Та й це можливо лише за рішенням суду, і, найімовірніше, буде умовний термін.
"Бачите, що законотворці наші працюють, кожен раз щось нове. Подивимося, до чого прийдуть", — додав адвокат.
Які штрафи передбачені новим законом
Щодо штрафів за порушення правил військового обліку, Олексій Шалару каже, що вони можуть сягати:
- від 17 тис. грн до 25 тис. грн — для громадян
- від 34 тис. грн до 59 тис. грн — для посадовців чи юридичних осіб.
"Це лише перший буде 17 тисяч, а далі він може перевищувати й 30, і 40, і 50 тисяч. А якщо у людини немає грошей, немає карток, або вона проживає в іншій країні, то вони будуть лише накопичуватися і нікуди не пропадуть", — повідомив адвокат.
Нагадаємо, наразі в оновленому законі немає конкретних планів щодо конфіскації майна. Однак, якщо застосовано адміністративний штраф, ці дані можуть бути передані службам, які мають право накласти арешт на майно винних осіб.
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