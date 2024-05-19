Кримінальна відповідальність за відмову від мобілізації — коментар одеського адвоката

Військовий ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Закон про посилення штрафів за ухилення від мобілізації набув чинності, й зараз багато обговорень щодо можливої кримінальної відповідальності за відмову від призову. Та наразі така норма в законі не прописана.

Яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації, журналістам Новини.LIVE розказав одеський адвокат Олексій Шалару.

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Кримінальної відповідальності поки не буде

"Якщо ви не пройшли ВЛК, ніякої кримінальної відповідальності, застосованої до військовозобовʼязаного, бути не може", — сказав правознавець.

За словами Шалару, є можливість притягнення до відповідальності після проходження ВЛК. Та й це можливо лише за рішенням суду, і, найімовірніше, буде умовний термін.

"Бачите, що законотворці наші працюють, кожен раз щось нове. Подивимося, до чого прийдуть", — додав адвокат.

Які штрафи передбачені новим законом

Щодо штрафів за порушення правил військового обліку, Олексій Шалару каже, що вони можуть сягати:

від 17 тис. грн до 25 тис. грн — для громадян

від 34 тис. грн до 59 тис. грн — для посадовців чи юридичних осіб.

"Це лише перший буде 17 тисяч, а далі він може перевищувати й 30, і 40, і 50 тисяч. А якщо у людини немає грошей, немає карток, або вона проживає в іншій країні, то вони будуть лише накопичуватися і нікуди не пропадуть", — повідомив адвокат.

Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, наразі в оновленому законі немає конкретних планів щодо конфіскації майна. Однак, якщо застосовано адміністративний штраф, ці дані можуть бути передані службам, які мають право накласти арешт на майно винних осіб.

