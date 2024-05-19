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Уголовная ответственность за отказ от мобилизации — комментарий одесского адвоката

19 мая 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Уголовная ответственность за отказ от мобилизации — комментарий одесского адвоката
Военный ВСУ. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Закон об усилении штрафов за уклонение от мобилизации вступил в силу, и сейчас много обсуждений возможной уголовной ответственности за отказ от призыва. Но пока такая норма в законе не прописана.

Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации, журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Уголовной ответственности пока не будет

"Если вы не прошли ВЛК, никакой уголовной ответственности, примененной к военнообязанному, быть не может", — сказал правовед.

По словам Шалару, есть возможность привлечения к ответственности после прохождения ВЛК. Да и это возможно только по решению суда, и, вероятнее всего, будет условный срок.

"Видите, что наши законодатели работают, каждый раз что-то новое. Посмотрим, к чему придут", — добавил адвокат.

Какие штрафы предусмотрены новым законом

Что касается штрафов за нарушение правил военного учета, Алексей Шалару говорит, что они могут достигать:

  • от 17 тыс. грн до 25 тыс. грн — для граждан
  • от 34 тыс. грн до 59 тыс. грн — для должностных лиц или юридических лиц.

"Это только первый будет 17 тысяч, а дальше он может превышать и 30, и 40, и 50 тысяч. А если у человека нет денег, нет карточек или он проживает в другой стране, то они будут только накапливаться и никуда не пропадут", — сообщил адвокат.

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Одесский адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в настоящее время в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако, если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, обладающим правом наложить арест на имущество виновных лиц.

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