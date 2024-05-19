Уголовная ответственность за отказ от мобилизации — комментарий одесского адвоката
Закон об усилении штрафов за уклонение от мобилизации вступил в силу, и сейчас много обсуждений возможной уголовной ответственности за отказ от призыва. Но пока такая норма в законе не прописана.
Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации, журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.
Уголовной ответственности пока не будет
"Если вы не прошли ВЛК, никакой уголовной ответственности, примененной к военнообязанному, быть не может", — сказал правовед.
По словам Шалару, есть возможность привлечения к ответственности после прохождения ВЛК. Да и это возможно только по решению суда, и, вероятнее всего, будет условный срок.
"Видите, что наши законодатели работают, каждый раз что-то новое. Посмотрим, к чему придут", — добавил адвокат.
Какие штрафы предусмотрены новым законом
Что касается штрафов за нарушение правил военного учета, Алексей Шалару говорит, что они могут достигать:
- от 17 тыс. грн до 25 тыс. грн — для граждан
- от 34 тыс. грн до 59 тыс. грн — для должностных лиц или юридических лиц.
"Это только первый будет 17 тысяч, а дальше он может превышать и 30, и 40, и 50 тысяч. А если у человека нет денег, нет карточек или он проживает в другой стране, то они будут только накапливаться и никуда не пропадут", — сообщил адвокат.
Напомним, в настоящее время в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако, если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, обладающим правом наложить арест на имущество виновных лиц.
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