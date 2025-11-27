Відео
Головна Одеса Кількість заражених ВІЛ та туберкульозом в Одесі зростає

Кількість заражених ВІЛ та туберкульозом в Одесі зростає

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 19:01
В Одесі зросла кількість нових випадків ВІЛ та туберкульозу
Жінка здає текст на ВІЛ. Фото: Одеська міська рада

В Одесі медики продовжують безкоштовно обстежувати людей на ВІЛ і туберкульоз, навіть під час війни. За 10 місяців цього року тестування тисячі людей. У мерії обговорюють нові шляхи допомоги пацієнтам.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Кількість захворювань

В умовах повномасштабної війни Одеса зберігає доступ до медичних послуг у сфері ВІЛ і туберкульозу. Усі міські медзаклади пропонують безоплатне обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів. За 10 місяців 2025 року тестування на ВІЛ пройшли 34 792 пацієнти, серед яких уперше виявлено 301 позитивний результат. Сімейні лікарі проводять скринінгове анкетування на туберкульоз. Цьогоріч отримано 702 підозри на туберкульоз, серед них підтверджено 542 випадки захворювання легень.

У міській раді відбулася зустріч медиків та представників неурядових організацій. Під час неї обговорили шляхи посилення співпраці для швидшого скерування людей з ВІЛ на лікування. Одночасно провели акцію з тестування на ВІЛ і гепатити, щоб залучити більше мешканців до профілактики.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як контролювати рівень цукру у крові. Також ми писали, що на Одещині спалах ентеровірусу у дітей.

Одеса Одеська область Новини Одеси захворювання туберкульоз
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
