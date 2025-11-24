Відео
Головна Одеса На Одещині спалах ентеровірусу серед дітей — що відомо

На Одещині спалах ентеровірусу серед дітей — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 16:53
Оновлено: 16:20
Ентеровірусна інфекція серед дітей Одещини: симптоми та профілактика
Дитина, якій вимірювали температуру. Фото ілюстративне: iStock

В Одеській області фіксують випадки ентеровірусної інфекції серед дітей. Захворювання може проявлятися від легкої гарячки до серйозних ускладнень. Інкубаційний період складає лише 2–3 дні, тому інфекцію легко підхопити. Фахівці наголошують на важливості гігієни та своєчасного звернення до лікаря.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Що відомо про інфекцію

Ентеровірусна інфекція — це група гострих вірусних хвороб, що вражають дітей і дорослих. Симптоми варіюються: від легкого нездужання і підвищеної температури до почервоніння горла, висипу на долонях та ступнях. У важких випадках можливі менінгоенцефаліт, міокардит та інші ускладнення. Збудники передаються переважно фекально-оральним шляхом — через забруднені руки, предмети побуту та недотримання правил гігієни. Також можливий повітряно-крапельний механізм передачі, подібний до ГРВІ.

Поради як протидіяти

Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб радить: ретельно мити руки, використовувати чисту воду, обробляти овочі та фрукти перед вживанням, а продукти — добре проварювати або просмажувати. При перших симптомах захворювання важливо негайно звернутися до лікаря і уникати самолікування, адже деякі препарати можуть погіршити стан дитини.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як контролювати рівень цукру у крові. Також ми писали про те, що в Одесі звільнили керівника Департаменту охорони здоров'я.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
