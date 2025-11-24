Энтеровирусная инфекция среди детей Одесской области: симптомы и профилактика

Ребенок, которому измеряли температуру. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области фиксируют случаи энтеровирусной инфекции среди детей. Заболевание может проявляться от легкой лихорадки до серьезных осложнений. Инкубационный период составляет всего 2-3 дня, поэтому инфекцию легко подхватить. Специалисты подчеркивают важность гигиены и своевременного обращения к врачу.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Реклама

Читайте также:

Что известно об инфекции

Энтеровирусная инфекция — это группа острых вирусных болезней, поражающих детей и взрослых. Симптомы варьируются: от легкого недомогания и повышенной температуры до покраснения горла, сыпи на ладонях и ступнях. В тяжелых случаях возможны менингоэнцефалит, миокардит и другие осложнения. Возбудители передаются преимущественно фекально-оральным путем — через загрязненные руки, предметы быта и несоблюдение правил гигиены. Также возможен воздушно-капельный механизм передачи, подобный ОРВИ.

Советы как противодействовать

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней советует: тщательно мыть руки, использовать чистую воду, обрабатывать овощи и фрукты перед употреблением, а продукты — хорошо проваривать или прожаривать. При первых симптомах заболевания важно немедленно обратиться к врачу и избегать самолечения, ведь некоторые препараты могут ухудшить состояние ребенка.

Напомним, мы сообщали о том, как контролировать уровень сахара в крови. Также мы писали о том, что в Одессе уволили руководителя Департамента здравоохранения.