В Одессе выросло количество новых случаев ВИЧ и туберкулеза

Женщина сдает текст на ВИЧ. Фото: Одесский городской совет

В Одессе медики продолжают бесплатно обследовать людей на ВИЧ и туберкулез, даже во время войны. За 10 месяцев этого года тестирование тысячи людей. В мэрии обсуждают новые пути помощи пациентам.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Количество заболеваний

В условиях полномасштабной войны Одесса сохраняет доступ к медицинским услугам в сфере ВИЧ и туберкулеза. Все городские медучреждения предлагают бесплатное обследование на ВИЧ с помощью быстрых тестов. За 10 месяцев 2025 года тестирование на ВИЧ прошли 34 792 пациента, среди которых впервые выявлен 301 положительный результат. Семейные врачи проводят скрининговое анкетирование на туберкулез. В этом году получено 702 подозрения на туберкулез, среди них подтверждено 542 случая заболевания легких.

В городском совете состоялась встреча медиков и представителей неправительственных организаций. Во время нее обсудили пути усиления сотрудничества для более быстрого направления людей с ВИЧ на лечение. Одновременно провели акцию по тестированию на ВИЧ и гепатиты, чтобы привлечь больше жителей к профилактике.

Напомним, мы сообщали о том, как контролировать уровень сахара в крови. Также мы писали, что в Одесской области вспышка энтеровируса у детей.