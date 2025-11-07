Віталій Кім розповів, що буде зі зруйнованою будівлею Миколаївської ОДА

Кім пояснив, чи будуть відновлювати будівлю Миколаївської ОДА
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чи будуть відновлювати будівлю ОДА. Російські окупанти вдарили по ній ракетою 29 березня 2022 року.
Про це Віталій Кім розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Що планують робити зі зруйнованою будівлею Миколаївської ОДА
"Його реконструювати не можна. Експертиза показує, що є ураження фундаменту. Його відновити буде, мабуть, разів в пʼять дорожче, ніж побудувати нове", — каже Кім.
За його словами, наразі він не бачить сенсу починати роботи, оскільки необхідно багато грошей. У будь-який момент будівля може впасти.
"План такий — закінчується війна, ми у людей питаємо, що будемо тут робити: меморіал, територію для того, щоб був памʼятник, відбудовуємо ОВА, чи будуємо тут готель якийсь великий", — розповів очільник Миколаївської ОВА.
Кім каже, що як тільки закінчиться війна, то це питання він хоче обговорити з людьми, аби не приймати його самостійно. За його словами, там загинули люди, тож йдеться також про мораль.
Нагадаємо, Кім наголосив, що підвищення зарплат освітянам і медикам у прифронтових областях є вкрай важливим.
Крім того, очільник Миколаївської ОВА назвав завдання Асоціації прифронтових міст і громад.
Читайте Новини.LIVE!