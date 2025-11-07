Віталій Кім розповів, що буде зі зруйнованою будівлею Миколаївської ОДА

Зруйнована будівля Миколаївської ОДА. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чи будуть відновлювати будівлю ОДА. Російські окупанти вдарили по ній ракетою 29 березня 2022 року.

Про це Віталій Кім розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Що планують робити зі зруйнованою будівлею Миколаївської ОДА

"Його реконструювати не можна. Експертиза показує, що є ураження фундаменту. Його відновити буде, мабуть, разів в пʼять дорожче, ніж побудувати нове", — каже Кім.

За його словами, наразі він не бачить сенсу починати роботи, оскільки необхідно багато грошей. У будь-який момент будівля може впасти.

"План такий — закінчується війна, ми у людей питаємо, що будемо тут робити: меморіал, територію для того, щоб був памʼятник, відбудовуємо ОВА, чи будуємо тут готель якийсь великий", — розповів очільник Миколаївської ОВА.

Кім каже, що як тільки закінчиться війна, то це питання він хоче обговорити з людьми, аби не приймати його самостійно. За його словами, там загинули люди, тож йдеться також про мораль.

