Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кім пояснив, чи будуть відновлювати будівлю Миколаївської ОДА

Кім пояснив, чи будуть відновлювати будівлю Миколаївської ОДА

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 22:14
Оновлено: 22:14
Віталій Кім розповів, що буде зі зруйнованою будівлею Миколаївської ОДА
Зруйнована будівля Миколаївської ОДА. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чи будуть відновлювати будівлю ОДА. Російські окупанти вдарили по ній ракетою 29 березня 2022 року.

Про це Віталій Кім розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Що планують робити зі зруйнованою будівлею Миколаївської ОДА

"Його реконструювати не можна. Експертиза показує, що є ураження фундаменту. Його відновити буде, мабуть, разів в пʼять дорожче, ніж побудувати нове", — каже Кім.

За його словами, наразі він не бачить сенсу починати роботи, оскільки необхідно багато грошей. У будь-який момент будівля може впасти.

"План такий — закінчується війна, ми у людей питаємо, що будемо тут робити: меморіал, територію для того, щоб був памʼятник, відбудовуємо ОВА, чи будуємо тут готель якийсь великий", — розповів очільник Миколаївської ОВА.

Кім каже, що як тільки закінчиться війна, то це питання він хоче обговорити з людьми, аби не приймати його самостійно. За його словами, там загинули люди, тож йдеться також про мораль.

Нагадаємо, Кім наголосив, що підвищення зарплат освітянам і медикам у прифронтових областях є вкрай важливим

Крім того, очільник Миколаївської ОВА назвав завдання Асоціації прифронтових міст і громад.

війна Миколаїв Україна обстріли Віталій Кім
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації