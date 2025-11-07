Виталий Ким рассказал, что будет с разрушенным зданием Николаевской ОГА

Ким объяснил, будут ли восстанавливать здание Николаевской ОГА
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, будут ли восстанавливать здание ОГА. Российские оккупанты ударили по нему ракетой 29 марта 2022 года.
Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Что планируют делать с разрушенным зданием Николаевской ОГА
"Его реконструировать нельзя. Экспертиза показывает, что есть поражение фундамента. Его восстановить будет, пожалуй, раз в пять дороже, чем построить новое", — говорит Ким.
По его словам, сейчас он не видит смысла начинать работы, поскольку необходимо много денег. В любой момент здание может рухнуть.
"План такой — заканчивается война, мы у людей спрашиваем, что будем здесь делать: мемориал, территорию для того, чтобы был памятник, отстраиваем ОВА или строим здесь отель какой-то большой", — рассказал глава Николаевской ОВА.
Ким говорит, что как только закончится война, то этот вопрос он хочет обсудить с людьми, чтобы не принимать его самостоятельно. По его словам, там погибли люди, поэтому речь идет также о морали.
