Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ким объяснил, будут ли восстанавливать здание Николаевской ОГА

Ким объяснил, будут ли восстанавливать здание Николаевской ОГА

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 22:14
обновлено: 22:14
Виталий Ким рассказал, что будет с разрушенным зданием Николаевской ОГА
Разрушенное здание Николаевской ОГА. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, будут ли восстанавливать здание ОГА. Российские оккупанты ударили по нему ракетой 29 марта 2022 года.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Что планируют делать с разрушенным зданием Николаевской ОГА

"Его реконструировать нельзя. Экспертиза показывает, что есть поражение фундамента. Его восстановить будет, пожалуй, раз в пять дороже, чем построить новое", — говорит Ким.

По его словам, сейчас он не видит смысла начинать работы, поскольку необходимо много денег. В любой момент здание может рухнуть.

"План такой — заканчивается война, мы у людей спрашиваем, что будем здесь делать: мемориал, территорию для того, чтобы был памятник, отстраиваем ОВА или строим здесь отель какой-то большой", — рассказал глава Николаевской ОВА.

Ким говорит, что как только закончится война, то этот вопрос он хочет обсудить с людьми, чтобы не принимать его самостоятельно. По его словам, там погибли люди, поэтому речь идет также о морали.

Напомним, Ким отметил, что повышение зарплат педагогам и медикам в прифронтовых областях является крайне важным.

Кроме того, глава Николаевской ОВА назвал задачи Ассоциации прифронтовых городов и громад.

война Николаев Украина обстрелы Виталий Ким
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации