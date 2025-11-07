Виталий Ким рассказал, что будет с разрушенным зданием Николаевской ОГА

Разрушенное здание Николаевской ОГА. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, будут ли восстанавливать здание ОГА. Российские оккупанты ударили по нему ракетой 29 марта 2022 года.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Что планируют делать с разрушенным зданием Николаевской ОГА

"Его реконструировать нельзя. Экспертиза показывает, что есть поражение фундамента. Его восстановить будет, пожалуй, раз в пять дороже, чем построить новое", — говорит Ким.

По его словам, сейчас он не видит смысла начинать работы, поскольку необходимо много денег. В любой момент здание может рухнуть.

"План такой — заканчивается война, мы у людей спрашиваем, что будем здесь делать: мемориал, территорию для того, чтобы был памятник, отстраиваем ОВА или строим здесь отель какой-то большой", — рассказал глава Николаевской ОВА.

Ким говорит, что как только закончится война, то этот вопрос он хочет обсудить с людьми, чтобы не принимать его самостоятельно. По его словам, там погибли люди, поэтому речь идет также о морали.

Напомним, Ким отметил, что повышение зарплат педагогам и медикам в прифронтовых областях является крайне важным.

Кроме того, глава Николаевской ОВА назвал задачи Ассоциации прифронтовых городов и громад.