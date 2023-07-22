У Миколаєві готуються відбивати атаки по інфраструктурі

Руйнування у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Миколаївщина з перших днів війни потерпає від дій армії РФ. Голова ОВА Віталії Кім закликав містян бути готовими до нових масштабних ударів по регіону після певного затишшя.

Про це Віталій Кім повідомив під час брифінгу Миколаївської обласної військової адміністрації.

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За його словами, слід бути готовим до тогорічного сценарію з блекаутами. Зараз в області готуються до ворожих атак з критичної інфраструктури восени та взимку.

"Що стосується критичної інфраструктури — вона працює. Ми готуємось зараз до ймовірних атак восени та взимку по інфраструктурі, дивлячись на досвід цієї зими. Працюємо зараз на випередження", — сказав голова ОВА.

Кім також зазначив, що всю структуру було відновлено екстреним методом, тому зараз проводяться ремонти для підвищення її надійності.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук також повідомляв, що порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по Україні. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.

Раніше ми писали, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.