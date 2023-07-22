В Николаеве готовятся отбивать атаки по инфраструктуре

Разрушение в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Николаевщина с первых дней войны страдает от действий армии РФ. Глава ОВА Виталии Ким призвал горожан быть готовыми к новым масштабным ударам по региону после определенного затишья.

Об этом Виталий Ким сообщил на брифинге Николаевской областной военной администрации.

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По его словам, следует быть готовым к сценарию с блэкаутами. Сейчас в области готовятся к вражеским атакам по критической инфраструктуре осенью и зимой.

"Что касается критической инфраструктуры — она работает. Мы готовимся сейчас к вероятным атакам осенью и зимой по инфраструктуре, смотря на опыт этой зимы. Работаем сейчас на опережение", — сказал глава ОВА.

Ким также отметил, что вся структура была восстановлена экстренным методом, поэтому сейчас проводятся ремонты для повышения ее надежности.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук также сообщал, что по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

Ранее мы писали, что в воздушных силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.