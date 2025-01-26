Премії Віталія Кіма — очільник ОВА недоотримав мільйони

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: УНІАН

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що протягом чотирьох років свого керівництва не отримував жодних премій через дану обіцянку. Це коштувало йому мільйони гривень.

Таку заяву Віталій Кім зробив в інтерв'ю журналістам ТСН.

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Обіцянка журналісту

Під час інтерв'ю Віталій Кім поділився несподіваною історією про те, як обіцянка журналісту вплинула на його фінанси.

"Коли мене призначили на посаду, один із журналістів запитав: "Чи будете ви ставити собі премії?" Я пообіцяв, що ні, і дотримався цієї обіцянки. Усі ці чотири роки я не отримував премій, і якщо підрахувати, ця сума перевищує 3,4 мільйона гривень", — розповів Кім.

Кім зізнався, що тепер намагається обережніше давати обіцянки. Він також додав, що його зарплата була меншою, ніж у заступників.

"Я вже досвідчений, намагаюся нічого нікому не обіцяти. Досі плачу за свої обіцянки", — каже голова ОВА.

Зарплати підвищили — премії урізали

Віталій Кім каже, що наразі його зарплата становить приблизно 150 тисяч гривень. Раніше вона була меншою, близько 70 тисяч, але зміни в законодавстві привели до її збільшення. Очільник Миколаївської ОВА пояснив, що через реформу, яка підвищила базову зарплату чиновників на понад 30%, ситуація дещо вирівнялася.

"Це обмежило премії моїм заступникам і зробило нашу оплату більш справедливою. Тепер зарплата піднялася до 150 тисяч гривень, і це я вважаю нормальним", — додав він.

Нагадаємо, Віталій Кім зізнався, хто власник Telegram-каналу Николаевский Ванек. Також очільник ОВА підтримує позицію США щодо мобілізації з 18.