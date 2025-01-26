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Кім зізнався, що обіцянка журналісту коштувала йому мільйонів

26 січня 2025 14:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Премії Віталія Кіма — очільник ОВА недоотримав мільйони
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що протягом чотирьох років свого керівництва не отримував жодних премій через дану обіцянку. Це коштувало йому мільйони гривень.

Таку заяву Віталій Кім зробив в інтерв'ю журналістам ТСН.

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Обіцянка журналісту

Під час інтерв'ю Віталій Кім поділився несподіваною історією про те, як обіцянка журналісту вплинула на його фінанси. 

"Коли мене призначили на посаду, один із журналістів запитав: "Чи будете ви ставити собі премії?" Я пообіцяв, що ні, і дотримався цієї обіцянки. Усі ці чотири роки я не отримував премій, і якщо підрахувати, ця сума перевищує 3,4 мільйона гривень", — розповів Кім.

Кім зізнався, що тепер намагається обережніше давати обіцянки. Він також додав, що його зарплата була меншою, ніж у заступників.

"Я вже досвідчений, намагаюся нічого нікому не обіцяти. Досі плачу за свої обіцянки", — каже голова ОВА.

Зарплати підвищили — премії урізали

Віталій Кім каже, що наразі його зарплата становить приблизно 150 тисяч гривень. Раніше вона була меншою, близько 70 тисяч, але зміни в законодавстві привели до її збільшення. Очільник Миколаївської ОВА пояснив, що через реформу, яка підвищила базову зарплату чиновників на понад 30%, ситуація дещо вирівнялася.

"Це обмежило премії моїм заступникам і зробило нашу оплату більш справедливою. Тепер зарплата піднялася до 150 тисяч гривень, і це я вважаю нормальним", — додав він.

Нагадаємо, Віталій Кім зізнався, хто власник Telegram-каналу Николаевский Ванек. Також очільник ОВА підтримує позицію США щодо мобілізації з 18.

Одеса премія Миколаїв Віталій Кім Новини Одеси зарплатня

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