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Мобілізація з 18 — Віталій Кім підтримує позицію США

24 січня 2025 16:24
Рвачова Анастасія - редактор
Віталій Кім підтримує зниження мобілізаційного віку
Військові ЗСУ на шикуванні. Фото: Генштаб ЗС України
Рвачова Анастасія - редактор

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім висловив свою думку щодо можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років. Він зазначив, що молоді люди віком від 18 до 25 років є фізично витривалими, швидко засвоюють нові технології та показують високу ефективність у бойових умовах. Однак це питання залишається складним і викликає багато суперечок.

Про це голова Миколаївської ОВА повідомив під час інтервʼю телеканалу 1+1.

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Позиція Кіма

Кім заявив, що підтримує мобілізацію 18-річних хлопців, адже вони можуть стати ефективними бійцями, проте виступив категорично проти мобілізації дівчат цього віку. За його словами, такі рішення впливають не тільки на державну політику, а й на особисте життя людей.

"Це дуже особисто, коли в тебе є син, коли в тебе є брат і таке інше. Я можу казати, що мій молодший брат непризовного віку пішов в армію і зараз командир роди, сестра служить, тобто всі знайомі служать. Я маю право казати свою думку, але для всіх, мабуть, це складне питання", — зазначив Віталій Кім. 

Водночас тиск із Заходу щодо зниження мобілізаційного віку триває. Вже звучали пропозиції до президента Зеленського розглянути це питання. Проте, як підкреслив Кім, рішення має бути виваженим, оскільки стосується молоді, яка ще не до кінця готова до таких викликів.

Нагадаємо, ми запитали в одеситів їхнє ставлення до зниження мобілізаційного віку в Україні. 

Також ми писали, що зміниться для заброньованих працівників у лютому. 

Одеса Одеська область Миколаївська область Віталій Кім мобілізація війна

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