Виталий Ким поддерживает снижение мобилизационного возраста

Военные ВСУ на построении. Фото: Генштаб ВС Украины

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким высказал свое мнение относительно возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он отметил, что молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет являются физически выносливыми, быстро усваивают новые технологии и показывают высокую эффективность в боевых условиях. Однако этот вопрос остается сложным и вызывает много споров.

Об этом председатель Николаевской ОВА сообщил во время интервью телеканалу 1+1.

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Позиция Кима

Ким заявил, что поддерживает мобилизацию 18-летних парней, ведь они могут стать эффективными бойцами, однако выступил категорически против мобилизации девушек этого возраста. По его словам, такие решения влияют не только на государственную политику, но и на личную жизнь людей.

"Это очень лично, когда у тебя есть сын, когда у тебя есть брат и так далее. Я могу говорить, что мой младший брат непризывного возраста пошел в армию и сейчас командир роды, сестра служит, то есть все знакомые служат. Я имею право говорить свое мнение, но для всех, видимо, это сложный вопрос", — отметил Виталий Ким.

В то же время давление с Запада относительно снижения мобилизационного возраста продолжается. Уже звучали предложения к президенту Зеленскому рассмотреть этот вопрос. Однако, как подчеркнул Ким, решение должно быть взвешенным, поскольку касается молодежи, которая еще не до конца готова к таким вызовам.

Напомним, мы спросили у одесситов их отношение к снижению мобилизационного возраста в Украине.

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