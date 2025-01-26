Премии Виталия Кима - глава ОВА недополучил миллионы

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким, фото: УНИАН

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что в течение четырех лет своего руководства не получал никаких премий из-за данного обещания. Это стоило ему миллионы гривен.

Такое заявление Виталий Ким сделал в интервью журналистам ТСН.

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Обещание журналисту

В ходе интервью Виталий Ким поделился неожиданной историей о том, как обещание журналисту повлияло на его финансы.

"Когда меня назначили на должность, один из журналистов спросил: ‘Будете ли вы ставить себе премии?" Я пообещал, что нет, и сдержал это обещание. Все эти четыре года я не получал премий, и если подсчитать, эта сумма превышает 3,4 миллиона гривен", — рассказал Ким.

Ким признался, что теперь старается осторожнее давать обещания. Он также добавил, что его зарплата была меньше, чем у заместителей.

Я уже опытный, стараюсь ничего никому не обещать. До сих пор плачу за свои обещания", — говорит председатель ОВА.

Зарплаты повысили — премии урезали

Виталий Ким говорит, что сейчас его зарплата составляет примерно 150 тысяч гривен. Ранее она была меньше, около 70 тысяч, но изменения в законодательстве привели к ее увеличению. Глава Николаевской ОГА объяснил, что из-за реформы, которая повысила базовую зарплату чиновников более чем на 30%, ситуация несколько выровнялась.

"Это ограничило премии моим заместителям и сделало нашу оплату более справедливой. Теперь зарплата поднялась до 150 тысяч гривен, и это я считаю нормальным", — добавил он.

Напомним, Виталий Ким признался, кто владелец Telegram-канала Николаевский Ванек. Также глава ОВА поддерживает позицию США по мобилизации с 18.