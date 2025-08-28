Яка температура води у морі - прогноз погоди в Одесі і області

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 серпня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів очікувати не варто. Вода у морі вздовж узбережжя регіону продовжує ставати холоднішою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура води у Чорному морі сьогодні опуститься ще на 2 градуси. Вона буде триматися на рівні 16-17°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °C, а вдень потеплішає до +25...+27 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17 °C, вдень — від +25 °C до +30°C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якому році в Україні зникнуть зими та мороз. А також про те, яку погоду обіцяли синоптики протягом поточного літа.