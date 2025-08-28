Яка температура води у морі - прогноз погоди в Одесі і області

Кінець курортного сезону — вода на узбережжі Одеси холодна
Сьогодні, 28 серпня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів очікувати не варто. Вода у морі вздовж узбережжя регіону продовжує ставати холоднішою.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води у морі
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура води у Чорному морі сьогодні опуститься ще на 2 градуси. Вона буде триматися на рівні 16-17°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °C, а вдень потеплішає до +25...+27 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17 °C, вдень — від +25 °C до +30°C. На автошляхах області видимість добра.
