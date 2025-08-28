Какая температура воды в море - прогноз погоды в Одессе и области

Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 28 августа, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков ожидать не стоит. Вода в море вдоль побережья региона продолжает становиться холоднее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура воды в Черном море сегодня опустится еще на 2 градуса. Она будет держаться на уровне 16-17°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17 °C, днем — от +25 °C до +30 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

