Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кінець літа відчувається — море в Одесі вже холодне

Кінець літа відчувається — море в Одесі вже холодне

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 05:29
Погода в Одесі 25 серпня: яка температура морської води
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі зберігається мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до +24 °С, але море залишається прохолодним — його температура тримається на рівні +21 °С. Така погода збережеться протягом усього понеділка, 25 серпня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Ніч у місті буде прохолодною — лише +11…+13 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+24 °С, а ввечері температура залишиться комфортною для прогулянок узбережжям. Опадів синоптики не прогнозують, проте очікується помірний вітер північно-західного, а згодом південно-західного напрямку швидкістю 7–12 м/с.

Кінець літа відчувається — море в Одесі вже холодне - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Яка температура морської води

Найбільшу увагу одеситів і гостей міста привертає море. Температура води в Чорному морі зараз становить +20...+21 °С. Для купання така температура може здатися прохолодною.

Погода в Одеській області

В області погода буде схожою: вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С. Дороги залишатимуться безпечними, адже видимість — добра.

Кінець літа відчувається — море в Одесі вже холодне - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Штормове попередження вздовж узбережжя

Вночі 25 серпня вздовж узбережжя Одеської області очікується посилення вітру до 12-14 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, у Карпатах 24 серпня випав перший сніг. Також ми писали, що в Україні завтра переважатиме суха погода, проте, у більшість областях можливі дощі

Одеса Чорне море Одеська область вода Новини Одеси температура повітря
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації