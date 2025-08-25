Погода в Одесі 25 серпня: яка температура морської води

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі зберігається мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до +24 °С, але море залишається прохолодним — його температура тримається на рівні +21 °С. Така погода збережеться протягом усього понеділка, 25 серпня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Ніч у місті буде прохолодною — лише +11…+13 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+24 °С, а ввечері температура залишиться комфортною для прогулянок узбережжям. Опадів синоптики не прогнозують, проте очікується помірний вітер північно-західного, а згодом південно-західного напрямку швидкістю 7–12 м/с.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Яка температура морської води

Найбільшу увагу одеситів і гостей міста привертає море. Температура води в Чорному морі зараз становить +20...+21 °С. Для купання така температура може здатися прохолодною.

Погода в Одеській області

В області погода буде схожою: вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С. Дороги залишатимуться безпечними, адже видимість — добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Штормове попередження вздовж узбережжя

Вночі 25 серпня вздовж узбережжя Одеської області очікується посилення вітру до 12-14 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.

