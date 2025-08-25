Погода в Одесі 25 серпня: яка температура морської води

Кінець літа відчувається — море в Одесі вже холодне
В Одесі зберігається мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до +24 °С, але море залишається прохолодним — його температура тримається на рівні +21 °С. Така погода збережеться протягом усього понеділка, 25 серпня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Ніч у місті буде прохолодною — лише +11…+13 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+24 °С, а ввечері температура залишиться комфортною для прогулянок узбережжям. Опадів синоптики не прогнозують, проте очікується помірний вітер північно-західного, а згодом південно-західного напрямку швидкістю 7–12 м/с.
Яка температура морської води
Найбільшу увагу одеситів і гостей міста привертає море. Температура води в Чорному морі зараз становить +20...+21 °С. Для купання така температура може здатися прохолодною.
Погода в Одеській області
В області погода буде схожою: вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С. Дороги залишатимуться безпечними, адже видимість — добра.
Штормове попередження вздовж узбережжя
Вночі 25 серпня вздовж узбережжя Одеської області очікується посилення вітру до 12-14 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.
Нагадаємо, у Карпатах 24 серпня випав перший сніг. Також ми писали, що в Україні завтра переважатиме суха погода, проте, у більшість областях можливі дощі.
