Погода в Одессе 25 августа: какая температура морской воды: какая температура морской воды

Главная Одесса Конец лета чувствуется — море в Одессе уже холодное

Конец лета чувствуется — море в Одессе уже холодное

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 05:29
Погода в Одессе 25 августа: какая температура морской воды
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сохраняется переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +24 °С, но море остается прохладным — его температура держится на уровне +21 °С. Такая погода сохранится в течение всего понедельника, 25 августа.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночь в городе будет прохладной — всего +11...+13 °С. Днем воздух прогреется до +22...+24 °С, а вечером температура останется комфортной для прогулок по побережью. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ожидается умеренный ветер северо-западного, а затем юго-западного направления скоростью 7-12 м/с.

Кінець літа відчувається — море в Одесі вже холодне - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Какая температура морской воды

Наибольшее внимание одесситов и гостей города привлекает море. Температура воды в Черном море сейчас составляет +20...+21 °С. Для купания такая температура может показаться прохладной.

Погода в Одесской области

В области погода будет похожей: ночью +8...+13 °С, днем +21...+26 °С. Дороги будут оставаться безопасными, ведь видимость — хорошая.

Кінець літа відчувається — море в Одесі вже холодне - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Штормовое предупреждение вдоль побережья

Ночью 25 августа вдоль побережья Одесской области ожидается усиление ветра до 12-14 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, в Карпатах 24 августа выпал первый снег. Также мы писали, что в Украине завтра будет преобладать сухая погода, однако, в большинство областях возможны дожди.

