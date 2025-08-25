Погода в Одессе 25 августа: какая температура морской воды: какая температура морской воды

Конец лета чувствуется — море в Одессе уже холодное
В Одессе сохраняется переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +24 °С, но море остается прохладным — его температура держится на уровне +21 °С. Такая погода сохранится в течение всего понедельника, 25 августа.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночь в городе будет прохладной — всего +11...+13 °С. Днем воздух прогреется до +22...+24 °С, а вечером температура останется комфортной для прогулок по побережью. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ожидается умеренный ветер северо-западного, а затем юго-западного направления скоростью 7-12 м/с.
Какая температура морской воды
Наибольшее внимание одесситов и гостей города привлекает море. Температура воды в Черном море сейчас составляет +20...+21 °С. Для купания такая температура может показаться прохладной.
Погода в Одесской области
В области погода будет похожей: ночью +8...+13 °С, днем +21...+26 °С. Дороги будут оставаться безопасными, ведь видимость — хорошая.
Штормовое предупреждение вдоль побережья
Ночью 25 августа вдоль побережья Одесской области ожидается усиление ветра до 12-14 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, в Карпатах 24 августа выпал первый снег. Также мы писали, что в Украине завтра будет преобладать сухая погода, однако, в большинство областях возможны дожди.
