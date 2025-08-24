Відео
Головна Одеса В Одесі стрімко остигає море — яка температура води сьогодні

В Одесі стрімко остигає море — яка температура води сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 05:33
Погода в Одесі 24 серпня: яка температура моря
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 серпня в Одесі очікується прохолодний день із мінливою хмарністю. Опадів не прогнозують, але вітер залишатиметься доволі відчутним. Температура морської води знизилася, що особливо відчують відпочивальники.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Температура Чорного моря

У чорному морі вода охолола до +20…+21 °C, що на кілька градусів нижче, ніж минулого тижня. Тож купання може бути комфортним лише для тих, хто полюбляє прохолоду.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, в Одесі суттєвих опадів не буде, проте північно-західний вітер сягатиме 9–14 м/с. Вночі температура триматиметься на рівні +16…+18 °C, удень — +22…+24 °C.

Температура моря - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В області погода схожа: мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вночі температура становитиме +13…+18 °C, удень підніметься до +21…+26 °C. Видимість на автошляхах залишатиметься доброю.

Температура моря - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Синоптики радять одеситам і туристам враховувати вітер і температуру води під час відпочинку на пляжі. Увечері варто прихопити легку куртку, адже повітря швидко охолоне.

Нагадаємо, за минулу добу сильний вітер в Одесі повалив понад сорок дерев. Також ми писали, що синоптики попередили про небезпечні погодні умови на завтра вздовж узбережжя Одеської області, очікується сильний шторм.

Одеса Чорне море Одеська область синоптик Новини Одеси температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
