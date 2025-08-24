Погода в Одессе 24 августа: какая температура моря

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 августа в Одессе ожидается прохладный день с переменной облачностью. Осадков не прогнозируют, но ветер будет оставаться довольно ощутимым. Температура морской воды снизилась, что особенно почувствуют отдыхающие.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура Черного моря

В черном море вода остыла до +20...+21 °C, что на несколько градусов ниже, чем на прошлой неделе. Поэтому купание может быть комфортным только для тех, кто любит прохладу.

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в Одессе существенных осадков не будет, однако северо-западный ветер будет достигать 9-14 м/с. Ночью температура будет держаться на уровне +16...+18 °C, днем — +22...+24 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

В области погода похожа: переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит +13...+18 °C, днем поднимется до +21...+26 °C. Видимость на автодорогах будет оставаться хорошей.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Синоптики советуют одесситам и туристам учитывать ветер и температуру воды во время отдыха на пляже. Вечером стоит прихватить легкую куртку, ведь воздух быстро остынет.

Напомним, за минувшие сутки сильный ветер в Одессе повалил более сорока деревьев. Также мы писали, что синоптики предупредили об опасных погодных условиях на завтра вдоль побережья Одесской области, ожидается сильный шторм.