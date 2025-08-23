Одещина: завтра синоптики обіцяють шторм

Шторм на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови. Ввечері 24 серпня вздовж узбережжя Одеської області очікується посилення вітру до 12-14 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Шторм в Одесі

Увечері 24 серпня вздовж узбережжя Одещини прогнозують сильний північний вітер. Його швидкість сягатиме 12-14 м/с.

Через це в області оголошено жовтий рівень небезпечності. Такий вітер може становити загрозу для відпочивальників на пляжах, ускладнити рух на дорогах і спричинити аварійні ситуації на морі.

Фахівці радять жителям та гостям регіону бути обережними, не перебувати поблизу дерев і рекламних конструкцій, а також утриматися від виходу в море на малих плавзасобах.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися.

Контакти екстрених служб:

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, в Одесі сильний вітер повалив майже пів сотні дерев і гілок. Також ми писали, що енергетики проводять планові роботи на електромережах в Одесі, тому тисячі абонентів без світла.