На побережье Одесчины завтра ожидается опасная погода

На побережье Одесчины завтра ожидается опасная погода

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 14:55
Одесская область: завтра синоптики обещают шторм
Шторм на море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях. Вечером 24 августа вдоль побережья Одесской области ожидается усиление ветра до 12-14 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Шторм в Одессе

Вечером 24 августа вдоль побережья Одесской области прогнозируют сильный северный ветер. Его скорость будет достигать 12-14 м/с.

Поэтому в области объявлен желтый уровень опасности. Такой ветер может представлять угрозу для отдыхающих на пляжах, усложнить движение на дорогах и вызвать аварийные ситуации на море.

Специалисты советуют жителям и гостям региона быть осторожными, не находиться вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также воздержаться от выхода в море на малых плавсредствах.

Минная опасность

Отметим, что шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться.

Контакты экстренных служб:

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, в Одессе сильный ветер повалил почти полсотни деревьев и веток. Также мы писали, что энергетики проводят плановые работы на электросетях в Одессе, поэтому тысячи абонентов без света.

Одесса непогода Одесская область Новости Одессы ветер шторм
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
