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Кістки стирчать з кручі — на Одещині розмиває старовинний цвинтар

29 жовтня 2024 10:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині руйнується старовинний цвинтар
Цвинтар у селі Глибоке сповзає в озеро. Фото: УкраїнаІнкогніта
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Через зсуви ґрунту у селі Глибоке знищується старовинний цвинтар. Кладовище поступово сповзає в озеро Сасик. Домовини та кістки стирчать прямо зі схилів.

Про це повідомив тревел-блогер Олександр Лавров

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Блогер називає видовище постапокаліптичним. Надмогильні брили та хрести стоять прямо над схилом, деякі з них обвалилися й лежать внизу, на березі водойми.

"Якщо подивитися вниз, там навіть видно, як домовини стирчать з цих глиняних круч", — говорить Олександр Лавров. 

Що відомо про цвинтар

За словами блогера, більшість могил на кладовищі датовані ХІХ або початком ХХ століття. Зазначимо, що до Реєстру пам'яток цвинтар не включений, тому його не охороняє держава. Чимало надмогильних брил виконані у формі так званих "козацьких" хрестів, традиційних для України.

Сповзання цвинтаря в озеро почалося ще у 1980-х роках, після того, як морський лиман перетворили на прісноводне водосховище. Вода піднялася і почала розмивати глиняні схили. В останнє десятиліття берег укріпили гранітними брилами, але зсуви все одно відбуваються, особливо після великих дощів або під час танення снігу   

Нагадаємо, п'ять пам'яток архітектури в Одесі відновлять за кошти італійців. Також на Рівненщині обвалився дах в історичній будівлі.

Одеса земля цвинтар Одеська область озеро

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