В Одесской области разрушается старинное кладбище

Кладбище в селе Глубокое сползает в озеро. Фото: УкраинаИнкогнита

Из-за оползней в селе Глубокое разрушается старинное кладбище. Кладбище постепенно сползает в озеро Сасык. Гробы и кости торчат прямо из склонов.

Об этом сообщил тревел-блогерАлександр Лавров.

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Ужасная картина

Блогер называет зрелище постапокалиптическим. Надгробные глыбы и кресты стоят прямо над склоном, некоторые из них обрушились и лежат внизу, на берегу водоема.

"Если посмотреть вниз, там даже видно, как гробы торчат из этих глиняных утесов", — говорит Александр Лавров.

Что известно о кладбище

По словам блогера, большинство могил на кладбище датированы ХІХ или началом ХХ века. Отметим, что в Реестр памятников кладбище не включено, поэтому его не охраняет государство. Многие надгробные глыбы выполнены в форме так называемых "казацких" крестов, традиционных для Украины.

Сползание кладбища в озеро началось еще в 1980-х годах после того, как морской лиман превратили в пресноводное водохранилище. Вода поднялась и принялась размывать глиняные склоны. В последнее десятилетие берег укрепили гранитными глыбами, но оползни все равно происходят, особенно после больших дождей или во время таяния снега

Напомним, пять памятников архитектуры в Одессе восстановят за счет итальянцев. Также на Ровенщине обрушилась крыша в историческом здании.