Суд оштрафував китайця, який поширював кадри роботи ППО в Одесі

Молоток судді. Фото: Freepik

В Одесі громадянин Китаю поширював відео та фото роботи протиповітряної оборони України. За це його судили, причому чоловіку загрожувало позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, громадянин Китаю у травні 2022 року опублікував відео, на якому було зафіксовано територію одеського аеродрому "Шкільний" із розташованими на ньому військовими літаками. Згодом він виклав фотографії наслідків ракетного удару по цьому об'єкту.

Окрім цього, фігурант справи поширив відеозапис моменту влучання російської ракети в районі Іванівського моста в Одесі.

У березні-квітні 2023 року чоловік опублікував два відео роботи систем ППО з орієнтирами поблизу вулиці М. Грушевського, а також виклав знімки збитої ворожої ракети. У липні він розмістив відео, на якому зафіксовано наслідки ракетного удару по електростанції в одному з населених пунктів Одещини. Крім того, він опублікував матеріали, що дозволяли ідентифікувати розташування вогневих груп ВМС ЗСУ та кількість, а також тип застосованої техніки.

Загалом слідство нарахувало близько десяти подібних публікацій. Зазначимо, що всі відео та фотоматеріали обвинувачений розповсюджував у чаті месенджера WeChat, де був адміністратором.

Рішення суду

Громадянин Китаю обвинувачувався у вчиненні правопорушення, пов’язаного з поширенням даних про місце розташування, переміщення чи дії ЗСУ та інших військових формувань. За це йому загрожувало від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Він визнав провину та співпрацював зі слідством, а також надав волонтерську допомогу для підтримки ЗСУ на суму 250 тисяч гривень. У результаті Малиновський районний суд Одеси призначив йому штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Черкасах судили жінку, яка через групу у Viber повідомляли про місцерозташування патрулів ТЦК.

Також ми повідомили, що військовий з Одеської області намагався продати автомат з патронами. Однак його спіймали, після чого судили.