Військовий з Одещини продавав автомат Калашникова

АКС-74У на асфальті. Фото ілюстративне: оruzhie.info

Військовий Національної гвардії з Одещини намагався продати автомат Калашникова з патронами цивільному, проте під час укладання угоди його затримали правоохоронці. Суд присудив ділка до 2 років позбавлення волі.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Подробиці справи

Військовослужбовець, уродженець села Коханівка Ананьївського району Одещини, після закінчення бойових завдань взяв із собою автомат АКС-74У без серійного номера та 196 патронів для нього. Зберігав незаконну зброю фігурант у дворі свого будинку між парканом та приміщенням вбиральні на вулиці. Згодом чоловік знайшов клієнта, якому спробував збути автомат Калашнікова із боєприпасами за 48 тисяч гривень. Але правоохоронці затримали його під час продажу.

Що вирішив суд

Підозрюваного визнали винним за ч. 2 ст. 28 (злочин за змовою) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Йому присудили 2 роки позбавлення волі. Крім того, чоловік має сплатити 18 939 гривень на процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про призовника, який не підписав направлення на ВЛК. А також про правоохоронця, який допомагав знятися з військового обліку.