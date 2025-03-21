Военный из Одесской области продавал автомат Калашникова

АКС-74У на асфальте. Фото иллюстративное: оruzhie.info

Военный Национальной гвардии с Одесчины пытался продать автомат Калашникова с патронами гражданскому, однако во время заключения сделки его задержали правоохранители. Суд приговорил дельца к 2 годам лишения свободы.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военнослужащий, уроженец села Кохановка Ананьевского района Одесской области, после окончания боевых задач взял с собой автомат АКС-74У без серийного номера и 196 патронов для него. Хранил незаконное оружие фигурант во дворе своего дома между забором и помещением уборной на улице. Впоследствии мужчина нашел клиента, которому попытался сбыть автомат Калашникова с боеприпасами за 48 тысяч гривен. Но правоохранители задержали его во время продажи.

Что решил суд

Подозреваемого признали виновным по ч. 2 ст. 28 (преступление по сговору) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Ему присудили 2 года лишения свободы. Кроме того, мужчина должен заплатить 18 939 гривен на процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о призывнике, который не подписал направление на ВВК. А также о правоохранителе, который помогал сняться с воинского учета.