Отказался проходить ВВК - решение суда в Одесской области

Военно-врачебная комиссия. Фото иллюстративное: Армия.Информ

В Одесской области полицейские после проверки документов отвезли мужчину в отделение ТЦК. Однако подписывать направление на военно-врачебную комиссию призывник отказался, из-за чего на него открыли дело.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

В Котовске Одесской области полицейские остановили на улице мужчину и выяснили что он в розыске ТЦК. После чего правоохранители доставили его в местный центр комплектования. Оттуда его хотели направить на военно-врачебную комиссию, однако мобилизованный категорически отказался расписываться в журнале регистрации направлений на ВВК. В результате на него открыли уголовное производство и направили в суд.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Он должен заплатить 6 800 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который помогал сняться с воинского учета. А также о мужчине, который судился с ТЦК.