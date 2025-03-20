Відмовився проходити ВЛК - рішення суду на Одещині

Військово-лікарська комісія. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

На Одещині поліцейські після перевірки документів відвезли чоловіка до відділку ТЦК. Проте підписувати направлення на військово-лікарську комісію призовник відмовився, через що на нього відкрили справу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

У Котовську Одеської області поліцейські зупинили на вулиці чоловіка та з'ясували що він у розшуку ТЦК. Після чого правоохоронці доправили його до місцевого центру комплектування. Звідти його хотіли направити на військово-лікарську комісію, проте мобілізований категорично відмовився розписуватися у журналі реєстрації направлень на ВЛК. В результаті на нього відкрили кримінальне провадження та скерували до суду.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст. 337 Кримінального Кодексу України (ухилення від мобілізації). Він має сплатити 6 800 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правоохоронця, який допомагав знятися з військового обліку. А також про чоловіка, який судився з ТЦК.