Суд оштрафовал китайца, который распространял кадры работы ПВО в Одессе

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Одессе гражданин Китая распространял видео и фото работы противовоздушной обороны Украины. За это его судили, причем мужчине грозило лишение свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, гражданин Китая в мае 2022 года опубликовал видео, на котором была зафиксирована территория одесского аэродрома "Школьный" с расположенными на нем военными самолетами. Впоследствии он выложил фотографии последствий ракетного удара по этому объекту.

Кроме этого, фигурант дела распространил видеозапись момента попадания российской ракеты в районе Ивановского моста в Одессе.

В марте-апреле 2023 года мужчина опубликовал два видео работы систем ПВО с ориентирами вблизи улицы М. Грушевского, а также выложил снимки сбитой вражеской ракеты. В июле он разместил видео, на котором зафиксированы последствия ракетного удара по электростанции в одном из населенных пунктов Одесской области. Кроме того, он опубликовал материалы, позволяющие идентифицировать расположение огневых групп ВМС ВСУ и количество, а также тип примененной техники.

В общем следствие насчитало около десяти подобных публикаций. Отметим, что все видео и фотоматериалы обвиняемый распространял в чате мессенджера WeChat, где был администратором.

Решение суда

Гражданин Китая обвинялся в совершении правонарушения, связанного с распространением данных о местоположении, перемещении или действиях ВСУ и других военных формирований. За это ему грозило от пяти до восьми лет лишения свободы.

Он признал вину и сотрудничал со следствием, а также предоставил волонтерскую помощь для поддержки ВСУ на сумму 250 тысяч гривен. В результате Малиновский районный суд Одессы назначил ему штраф в размере 170 тысяч гривен.

Напомним, что в Черкассах судили женщину, которая через группу в Viber сообщали о местонахождении патрулей ТЦК.

Также мы сообщили, что военный из Одесской области пытался продать автомат с патронами. Однако его поймали, после чего судили.