Кабмін виділив кошти на захист критичної інфраструктури Одещини

Кабінет Міністрів виділив кошти з резервного фонду державного бюджету для зміцнення критичної інфраструктури в десяти областях України, серед яких і Одеська. Додаткове фінансування спрямують на будівництво захисних споруд на об’єктах енергетики, транспорту, водо- та теплопостачання.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зміцнення критичної інфраструктури Кошти, виділені урядом, дозволять посилити захищеність стратегічних об’єктів, уникнути аварій та гарантувати безперервну роботу важливих систем — тепла, води, електроенергії та транспорту. Як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, це конкретний крок до стабільного функціонування регіону в умовах постійних загроз.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України пояснили, що йдеться не лише про будівництво захисних споруд, а й про гарантію безперервності роботи критичних систем.

"Це рішення — частина системної політики держави щодо підвищення стійкості критичної інфраструктури. Від її безпеки залежить і тил, і фронт", — наголосив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Фінансування отримає десять областей України — Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська, Харківська, Сумська та Чернігівська, а також об’єкти "Укрзалізниці".

