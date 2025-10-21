Кабмин выделил средства на защиту критической инфраструктуры Одесской области

Высоковольтные башни. Фото иллюстративное: Укрэнерго

Кабинет Министров выделил средства из резервного фонда государственного бюджета для укрепления критической инфраструктуры в десяти областях Украины, среди которых и Одесская. Дополнительное финансирование направят на строительство защитных сооружений на объектах энергетики, транспорта, водо- и теплоснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Укрепление критической инфраструктуры Средства, выделенные правительством, позволят усилить защищенность стратегических объектов, избежать аварий и гарантировать непрерывную работу важных систем — тепла, воды, электроэнергии и транспорта. Как отметил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, это конкретный шаг к стабильному функционированию региона в условиях постоянных угроз.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объяснили, что речь идет не только о строительстве защитных сооружений, но и о гарантии непрерывности работы критических систем.

"Это решение — часть системной политики государства по повышению устойчивости критической инфраструктуры. От ее безопасности зависит и тыл, и фронт", — подчеркнул заместитель министра Виталий Киндратив.

Финансирование получит десять областей Украины — Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Черниговская, а также объекты "Укрзализныци".

Напомним, мы писали, что Россия массированно атаковала критическую инфраструктуру в Черниговской области. Также мы сообщали, что РФ сменила тактику обстрелов инфраструктуры Украины.