Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Киев выделил дополнительные деньги для Одесчины — куда направят

Киев выделил дополнительные деньги для Одесчины — куда направят

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 13:38
обновлено: 13:32
Кабмин выделил средства на защиту критической инфраструктуры Одесской области
Высоковольтные башни. Фото иллюстративное: Укрэнерго

Кабинет Министров выделил средства из резервного фонда государственного бюджета для укрепления критической инфраструктуры в десяти областях Украины, среди которых и Одесская. Дополнительное финансирование направят на строительство защитных сооружений на объектах энергетики, транспорта, водо- и теплоснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Укрепление критической инфраструктуры Средства, выделенные правительством, позволят усилить защищенность стратегических объектов, избежать аварий и гарантировать непрерывную работу важных систем — тепла, воды, электроэнергии и транспорта. Как отметил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, это конкретный шаг к стабильному функционированию региона в условиях постоянных угроз.

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объяснили, что речь идет не только о строительстве защитных сооружений, но и о гарантии непрерывности работы критических систем.

"Это решение — часть системной политики государства по повышению устойчивости критической инфраструктуры. От ее безопасности зависит и тыл, и фронт", — подчеркнул заместитель министра Виталий Киндратив.

Финансирование получит десять областей Украины — Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Черниговская, а также объекты "Укрзализныци".

Напомним, мы писали, что Россия массированно атаковала критическую инфраструктуру в Черниговской области. Также мы сообщали, что РФ сменила тактику обстрелов инфраструктуры Украины.

Одесса электроэнергия деньги Одесская область Новости Одессы критическая инфраструктура
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации