Ціни на Київському ринку в Одесі перед новим роком 2026 — що подорожчало

Люди на Київському базарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зимовий сезон набирає обертів, тому овочі стають дорожчими, зелень постійно коливається в ціні, а імпортні фрукти займають дедалі більше прилавків. Холод, перебої зі світлом та менший потік людей роблять свою справу. Ціни зростають невеликими, але стабільними кроками, а передсвяткові тижні обіцяють ще більші коригування у вартості продуктів.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський базар в Одесі, щоб дізнатися як змінились ціни на продукти цього тижня.

Овочі на Київському базарі

На Київському ринку в Одесі купити базові овочі та фрукти все ще можна за відносно стабільними цінами, хоча продавці визнають: сезонні коливання даються взнаки. Зниження температури, перебої зі світлом та загалом складні умови для постачальників змушують ринок обережно реагувати на ситуацію. Попри це, продавці намагаються не збільшувати вартість товарів різко, розуміючи купівельні можливості одеситів.

"Трошечки підіймаються ціни, тому що такий сезон, зима, холодніше, морози. На весні буде ще трошки дорожче, ну то що зробиш, 5–10 гривень, оскільки така ситуація відбувається кожного року. А ось до Нового року, думаю, що великих підвищень у ціни не буде", — каже продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Морква — 30 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 20 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молода — 40 грн/кг

Капуста "світла" — 45 грн/кг

Кабачок — 100 грн/кг

Огірок — 120 грн/кг

Помідор "гілочка" — 140 грн/кг

Помідори чері — 140 грн/кг

Цінник на картоплю в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Нестабільна ситуація з електрикою стала ще одним чинником, який відчутно вплинув на ринок. Продавці скаржаться, що без світла холодильники простоюють, частина товару швидше псується, а люди взагалі менше виходять із дому. Торгівля просідає особливо у дні, коли вимкнення тривають по кілька годин. У таких умовах продавці намагаються максимально зберігати якість і при цьому не підвищувати ціни, аби не втратити залишки потоку покупців.

"Торгівля, звісно, дуже-дуже упала, мабуть, це у зв'язку з відключеннями світла. Важко добиратися, тому що не працюють ліфти. Вимикається світло надовго, холодильники не працюють — це велика проблема для продавців. Дуже зараз тяжка ситуація. Люди ходять, звичайно, але вже не так", — каже Оксана.

Продавчиня Оксана про вартість зелені. Фото: Новини.LIVE

Вартість салатів та зелені

Айсберг — 100 грн/шт

Пекінська капуста — 50 грн/кг

Кріп — 20 грн/пучок

Рукола — 35 грн/100 г

Цибуля-порей — 150 грн/кг

Шпинат — 25 грн/пучок

Щавель — 25 грн/пучок

Латук — 25 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Цибулька молода — 20 грн/пучок

Свіжа зелень на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Серед продавців також панує очікування, що ближче до свят деякі позиції можуть зрости в ціні. Особливо це стосується товарів, що залежать від логістики або імпорту. Люди все ще купують фрукти, але частіше беруть менші об’єми. Продавці помічають, що зараз на ринку переважають покупці з невисокими доходами, які приходять за мінімально необхідним. Саме тому вони намагаються не завищувати цінники, щоб хоч якось утримувати торгівлю.

"Я думаю, напевно, перед Новим роком постачальники трошки піднімуть ціну. Варто очікувати підвищення цін на фрукти, особливо імпортні. Проте і зараз ходить дуже мало людей, більше такі бабусі, які не можуть собі дозволити багато. Ну, а так, слава Богу, хоч трошечки торгівля йде", — каже Діна.

Продавчиня Діна про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Гранат Сирія — 200 грн/кг

Гранат Туреччина — 180 грн/кг

Мандарини ПАР — 150 грн/кг

Мандарини Туреччина — 120 грн/кг

Мандарини Іспанія — 170 грн/кг

Апельсини — 170 грн/кг

Грейпфрут — 200 грн/кг

Ківі gold — 430 грн/кг

Стиглий гранат на базарі. Фото: Новини.LIVE

Соління та салати

Попри загальне підвищення цін у місті, продавці Київського ринку переконують, що тут продукція залишається доступнішою, ніж на інших базарах. Купівельна спроможність знизилася, тому тримати високу ціну просто немає сенсу — товар може зіпсуватися. У цих умовах продавці жонглюють між власними витратами та можливостями покупців, намагаючись знайти баланс. Особливо це відчувається на соліннях і продуктах власного виробництва, де ціна визначається не стільки собівартістю, скільки попитом.

"На цьому базарі ціни не піднялися, у порівнянні з новим базаром і Привозом. У нас, навпаки, все дешевше. Ми намагаємося не тримати ціну, а торгувати… Якщо яблука квашені всюди 200, ми 150 торгуємо", — каже Олена.

Продавчиня Олена про соління. Фото: Новини.LIVE

Вартість солінь

Капуста квашена — 100 грн

Яблука квашені — 150 грн

Крижалі — 100 грн

Морква натерта — 20 грн/100г

Квашені яблука на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

На м’ясних прилавках ситуація зараз виглядає відносно спокійною: продавці кажуть, що попит зберігається стабільним, а різких стрибків цін поки не спостерігають. Покупці приходять переважно зранку, коли на ринку менше людей, і обирають те, що підходить під їхній бюджет.

"Можливо ближче до нового року, якась продукція підніметься з м’ясної, а інша, навпаки, впаде. Думаю, що загалом не буде дуже великого підняття цін", — пояснює продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість м'яса

Телятина — 380 грн/кг

Телятина з кісткою — 230 грн/кг

Кролик — 250 грн/кг

Свинина — 260 грн/кг

Перепілка — 380 грн/кг

Вирізка — 350 грн/кг

Підчеревок — 280 грн/кг

Фарш — 250–260 грн/кг

Курка — 160 грн/кг

Філе — 250 грн/кг

Курча ціле — 160 грн/шт

"Бульйонна" курка — 180 грн/кг

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

На рибному ряду ціни переважно тримаються на рівні, але є винятки. Деякі позиції, особливо імпортні риби, суттєво подорожчали через логістичні труднощі. Найбільше це помітно на скумбрії, яка за короткий період значно додала в ціні. Продавці пояснюють це нестабільністю постачання та коливанням валют, що одразу відбивається на закупівельній ціні.

"Вартість нашого товару майже не змінилася, тільки піднялася скумбрія. Дуже ціна на неї піднялась… Раніше вона коштувала 230, а зараз — 380. Через це й копчена скумбрія подорожчала", — каже Наталя.

Продавчиня Наталя про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Риба і морепродукти

Оселедець копчений — 230 грн/кг

Хамса/оселедець малосольний — 180 грн/кг

Кілька балтійська — 170 грн/кг

Кілька морожена — 170 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Салака — 120 грн/кг

Брюшка форелі — 260 грн/кг

Обріз сьомги — 600 грн/кг

Хребти рибні — 110 грн/кг

Хек молочний — 185 грн/кг

Креветки великі — 450 грн/кг

Креветки дрібні — 350 грн/кг

Креветки королівські — 450 грн/кг

Кальмар — 300 грн/кг

Вартість скумбрії в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри сезонні коливання та складну ситуацію зі світлом, київський базар в Одесі продовжує тримати статус ринку з помірними цінами та стабільним асортиментом. Продавці визнають: торгівля впала, покупців стало менше, а частина позицій може трохи подорожчати ближче до свят. Водночас більшість товарів лишаються у звичних межах — від базових овочів до м’яса й риби, а торговці намагаються втримувати ціну, аби не втратити остаточний попит.

