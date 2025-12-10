Цены на Киевском рынке в Одессе перед новым годом 2026 — что подорожало

Люди на Киевском базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зимний сезон набирает обороты, поэтому овощи становятся дороже, зелень постоянно колеблется в цене, а импортные фрукты занимают все больше прилавков. Холод, перебои со светом и меньший поток людей делают свое дело. Цены растут небольшими, но стабильными шагами, а предпраздничные недели обещают еще большие корректировки в стоимости продуктов.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский базар в Одессе, чтобы узнать как изменились цены на продукты на этой неделе.

Овощи на Киевском базаре

На Киевском рынке в Одессе купить базовые овощи и фрукты все еще можно по относительно стабильным ценам, хотя продавцы признают: сезонные колебания дают о себе знать. Снижение температуры, перебои со светом и вообще сложные условия для поставщиков заставляют рынок осторожно реагировать на ситуацию. Несмотря на это, продавцы стараются не увеличивать стоимость товаров резко, понимая покупательские возможности одесситов.

"Немножечко поднимаются цены, потому что такой сезон, зима, холоднее, морозы. Весной будет еще немножко дороже, ну что сделаешь, 5-10 гривен, поскольку такая ситуация происходит каждый год. А вот до Нового года, думаю, что больших повышений в цене не будет", — говорит продавец Светлана.

Продавец Светлана о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Морковь — 30 грн/кг

Свёкла — 30 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 20 грн/кг

Капуста — 20 грн/кг

Капуста молодая — 40 грн/кг

Капуста "светлая" — 45 грн/кг

Кабачок — 100 грн/кг

Огурец — 120 грн/кг

Помидор "веточка" — 140 грн/кг

Помидоры черри — 140 грн/кг

Ценник на картофель в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Нестабильная ситуация с электричеством стала еще одним фактором, который ощутимо повлиял на рынок. Продавцы жалуются, что без света холодильники простаивают, часть товара быстрее портится, а люди вообще меньше выходят из дома. Торговля проседает особенно в дни, когда отключения продолжаются по несколько часов. В таких условиях продавцы стараются максимально сохранять качество и при этом не повышать цены, чтобы не потерять остатки потока покупателей.

"Торговля, конечно, очень-очень упала, видимо, это в связи с отключениями света. Трудно добираться, потому что не работают лифты. Выключается свет надолго, холодильники не работают — это большая проблема для продавцов. Очень сейчас тяжелая ситуация. Люди ходят, конечно, но уже не так", — говорит Оксана.

Продавец Оксана о стоимости зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость салатов и зелени

Айсберг — 100 грн/шт

Пекинская капуста — 50 грн/кг

Укроп — 20 грн/пучок

Рукола — 35 грн/100 г

Лук-порей — 150 грн/кг

Шпинат — 25 грн/пучок

Щавель — 25 грн/пучок

Латук — 25 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Луковица молодая — 20 грн/пучок

Свежая зелень на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Среди продавцов также царит ожидание, что ближе к праздникам некоторые позиции могут вырасти в цене. Особенно это касается товаров, зависящих от логистики или импорта. Люди все еще покупают фрукты, но чаще берут меньшие объемы. Продавцы замечают, что сейчас на рынке преобладают покупатели с невысокими доходами, которые приходят за минимально необходимым. Именно поэтому они стараются не завышать ценники, чтобы хоть как-то удерживать торговлю.

"Я думаю, наверное, перед Новым годом поставщики немножко поднимут цену. Стоит ожидать повышения цен на фрукты, особенно импортные. Однако и сейчас ходит очень мало людей, больше такие бабушки, которые не могут себе позволить много. Ну, а так, слава Богу, хоть немножечко торговля идет", — говорит Дина.

Продавец Дина о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Гранат Сирия — 200 грн/кг

Гранат Турция — 180 грн/кг

Мандарины ЮАР — 150 грн/кг

Мандарины Турция — 120 грн/кг

Мандарины Испания — 170 грн/кг

Апельсины — 170 грн/кг

Грейпфрут — 200 грн/кг

Киви gold — 430 грн/кг

Спелый гранат на базаре. Фото: Новини.LIVE

Соленья и салаты

Несмотря на общее повышение цен в городе, продавцы Киевского рынка убеждают, что здесь продукция остается более доступной, чем на других базарах. Покупательная способность снизилась, поэтому держать высокую цену просто нет смысла — товар может испортиться. В этих условиях продавцы жонглируют между собственными затратами и возможностями покупателей, пытаясь найти баланс. Особенно это ощущается на соленьях и продуктах собственного производства, где цена определяется не столько себестоимостью, сколько спросом.

"На этом базаре цены не поднялись, по сравнению с новым базаром и Привозом. У нас, наоборот, все дешевле. Мы стараемся не держать цену, а торговать... Если яблоки квашеные везде 200, мы 150 торгуем", — говорит Елена.

Продавец Елена о соленьях. Фото: Новини.LIVE

Стоимость солений

Капуста квашеная — 100 грн

Яблоки квашеные — 150 грн

Крыжовники — 100 грн

Морковь натертая — 20 грн/100г

Квашеные яблоки на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

На мясных прилавках ситуация сейчас выглядит относительно спокойной: продавцы говорят, что спрос сохраняется стабильным, а резких скачков цен пока не наблюдают. Покупатели приходят преимущественно утром, когда на рынке меньше людей, и выбирают то, что подходит под их бюджет.

"Возможно ближе к новому году, какая-то продукция поднимется из мясной, а другая, наоборот, упадет. Думаю, что в целом не будет очень большого поднятия цен", — объясняет продавец Светлана.

Продавец Светлана о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

Телятина — 380 грн/кг

Телятина с костью — 230 грн/кг

Кролик — 250 грн/кг

Свинина — 260 грн/кг

Перепелка — 380 грн/кг

Вырезка — 350 грн/кг

Подчеревок — 280 грн/кг

Фарш — 250-260 грн/кг

Курица — 160 грн/кг

Филе — 250 грн/кг

Цыпленок целый — 160 грн/шт

"Бульонная" курица — 180 грн/кг

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

На рыбном ряду цены преимущественно держатся на уровне, но есть исключения. Некоторые позиции, особенно импортные рыбы, существенно подорожали из-за логистических трудностей. Больше всего это заметно на скумбрии, которая за короткий период значительно прибавила в цене. Продавцы объясняют это нестабильностью поставок и колебанием валют, что сразу отражается на закупочной цене.

"Стоимость нашего товара почти не изменилась, только поднялась скумбрия. Очень цена на нее поднялась... Раньше она стоила 230, а сейчас — 380. Из-за этого и копченая скумбрия подорожала", — говорит Наталья.

Продавец Наталья о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Рыба и морепродукты

Сельдь копченая — 230 грн/кг

Хамса/селедка малосольная — 180 грн/кг

Килька балтийская — 170 грн/кг

Килька мороженая — 170 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Салака — 120 грн/кг

Брюшко форели — 260 грн/кг

Обрезки семги — 600 грн/кг

Хребты рыбные — 110 грн/кг

Хек молочный — 185 грн/кг

Креветки крупные — 450 грн/кг

Креветки мелкие — 350 грн/кг

Креветки королевские — 450 грн/кг

Кальмар — 300 грн/кг

Стоимость скумбрии в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на сезонные колебания и сложную ситуацию со светом, киевский базар в Одессе продолжает держать статус рынка с умеренными ценами и стабильным ассортиментом. Продавцы признают: торговля упала, покупателей стало меньше, а часть позиций может немного подорожать ближе к праздникам. В то же время большинство товаров остаются в привычных пределах — от базовых овощей до мяса и рыбы, а торговцы пытаются удерживать цену, чтобы не потерять окончательный спрос.

