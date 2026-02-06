Продаж нерухомості в ЖК Costa Fontana в Одесі

ЖК Costa Fontana. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі виставили на продаж апартаменти та комерційні приміщення біля моря. Йдеться про ЖК Costa Fontana на Фонтанській дорозі. Стартова вартість усіх лотів сягає близько 157,5 млн гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту Prozorro.Sale.

Що пропонують

ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд"", яка належить київському забудовнику, та належить до столичної міської ради, оголосила продаж одеських активів у житловому комплексі Costa Fontana на Фонтанській дорозі, 77-А. Усі торги проходять у форматі трираундового англійського аукціону. На продаж виставили ресторан у стилобаті комплексу площею 2 060 квадратних метрів зі стартовою ціною 82,4 млн гривень. Також продають приміщення під фітнес-центр площею 1 339,1 квадратних метра, за 56,24 млн гривень.

Окрім цього, на аукціон винесли чотири трикімнатні апартаменти площею від 90 до 105,3 метри квадратних. Стартові ціни на квартири коливаються від 4,41 до 5,16 млн гривень за лот. Усі об’єкти розташовані менш ніж за 100 метрів від моря та Траси здоров’я.

У описі лотів зазначено, що комплекс введений в експлуатацію, підключений до міських комунікацій і має підземний та критий паркінги. Водночас на профільному сайті ЛУН вказано, що до комплексу входять три восьмиповерхові будинки, з яких два не введені в експлуатацію. Рієлтори також звертають увагу, що в окремих будинках відсутні опалення та електропостачання.

Прийом заявок на участь в аукціонах завершується в середині лютого, а самі торги заплановані на 17–18 лютого 2026 року. Лоти виставлені на продаж уперше.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що НБУ виставили на продаж майновий комплекс НБУ у промисловій зоні Одеси зі стартовою ціною понад 96 мільйонів гривень. У документах аукціону зазначено, що об’єкт має судову історію та вже не вперше виставляється на торги.

Також ми писали, що у 2025 році держава активно розпродавала активи банків, які пішли з ринку. Упродовж року через систему "Прозорро.Продажі" відбулося 104 успішні аукціони.