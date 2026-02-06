Продажа недвижимости в ЖК Costa Fontana в Одессе

ЖК Costa Fontana. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе выставили на продажу апартаменты и коммерческие помещения у моря. Речь идет о ЖК Costa Fontana на Фонтанской дороге. Стартовая стоимость всех лотов достигает около 157,5 млн гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Prozorro.Sale.

Что предлагают

ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой"", которая принадлежит киевскому застройщику, и относится к столичному городскому совету, объявила продажу одесских активов в жилом комплексе Costa Fontana на Фонтанской дороге, 77-А. Все торги проходят в формате трехраундового английского аукциона. На продажу выставили ресторан в стилобате комплекса площадью 2 060 квадратных метров со стартовой ценой 82,4 млн гривен. Также продают помещение под фитнес-центр площадью 1 339,1 квадратных метра, за 56,24 млн гривен.

Кроме этого, на аукцион вынесли четыре трехкомнатные апартаменты площадью от 90 до 105,3 метра квадратных. Стартовые цены на квартиры колеблются от 4,41 до 5,16 млн гривен за лот. Все объекты расположены менее чем в 100 метрах от моря и Трассы здоровья.

В описании лотов указано, что комплекс введен в эксплуатацию, подключен к городским коммуникациям и имеет подземный и крытый паркинги. В то же время на профильном сайте ЛУН указано, что в комплекс входят три восьмиэтажных дома, из которых два не введены в эксплуатацию. Риелторы также обращают внимание, что в отдельных домах отсутствуют отопление и электроснабжение.

Прием заявок на участие в аукционах завершается в середине февраля, а сами торги запланированы на 17-18 февраля 2026 года. Лоты выставлены на продажу впервые.

Напомним, мы сообщали о том, что НБУ выставили на продажу имущественный комплекс НБУ в промышленной зоне Одессы со стартовой ценой более 96 миллионов гривен. В документах аукциона указано, что объект имеет судебную историю и уже не впервые выставляется на торги.

Также мы писали, что в 2025 году государство активно распродавало активы банков, которые ушли с рынка. В течение года через систему "Прозорро.Продажи" состоялось 104 успешных аукциона.